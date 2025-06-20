U Katedrali Svetog Pavla u Londonu započeo mjesec obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici

Katedrala Svetog Pavla u Londonu bila je domaćin komemoracije povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

Na događaju su se okupili preživjeli, politički lideri, vjerski velikodostojnici i predstavnici zajednica kako bi odali počast za više od 8.000 Bošnjaka, muškaraca i dječaka, ubijenih u julu 1995. godine, saopćio je BH UK Network.

Trideset svijeća

U jednoj od najpoznatijih i najvažnijih britanskih bogomolja, tokom službe je upaljeno trideset svijeća, po jedna za svaku godinu od genocida, a među onima koji su ih palili bili su i Munira Subašić, predsjednica Udruženja "Majke Srebrenice i Žepe", ministri britanske vlade, poslanici, diplomate te preživjeli iz druge generacije.

Govori i svjedočenja na bosanskom i engleskom jeziku podsjetili su prisutne na strahote koje su preživjeli građani Bosne i Hercegovine, uključujući žrtve Srebrenice i logora Trnopolje, te na neophodnost borbe protiv mržnje, nacionalizma i negiranja genocida.

Među zvanicama su bili članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović, zamjenica premijera Ujedinjenog Kraljevstva Anđela Rajner (Angela Rayner), članica Doma lordova Ujedinjenog Kraljevstva Sajida Varsi (Sayeeda Warsi), gradonačelnik Londona Sadik Kan (Sadiq Khan) te mnogi ambasadori i konzuli iz Bosne i Hercegovine, Palestine i drugih zemalja.

Muziku su izveli Lejla Jusić i Elvir Solak iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, uključujući dirljivu pjesmu Bijeli cvijet, dok su molitve pročitali mladi predstavnici bosanske zajednice u Velikoj Britaniji.

Zajednička odgovornost

Komemoracija je snažno podsjetila na posljedice neobuzdane mržnje i podsjetila na zajedničku odgovornost svih nas da branimo istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo.

Nakon komemoracije, upriličen je i zvanični prijem u Ministarstvu vanjskih poslova (FCDO), gdje se prisutnima obratio Stiven Dauti (Stephen Doughty), ministar za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorska područja. U svom govoru istakao je čvrstu opredijeljenost Ujedinjenog Kraljevstva očuvanju istine, kulturi sjećanja i kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini.

Ovom ceremonijom u srcu Londona započet je mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici, a širom Ujedinjenog Kraljevstva očekuje se održavanje više od hiljadu komemoracija povodom obilježavanja 30. godišnjice – u zajednicama, školama, vjerskim ustanovama i institucijama koje širom zemlje čuvaju sjećanje na nevine žrtve, saopćeno je iz BH UK Networka.