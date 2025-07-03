Veliki uspjeh bh. učenika na međunarodnom takmičenju u Londonu

U Londonu je od 22. do 29. juna održano prestižno međunarodno takmičenje iz jezičkih vještina TeenEagle, koje je okupilo učesnike iz više od 32 zemlje. Takmičenje se fokusira na razvoj produktivnih i receptivnih jezičkih kompetencija kod mladih kroz discipline poput Writing, Debate, Spelling Bee i General Knowledge.

Bosnu i Hercegovinu su predstavljali učenici Richmond Park škola iz Sarajeva i Tuzle, kao i Osnovne škole "Mirsad Prnjavorac" iz Vogošće, pod stručnim vodstvom mentorica prof. Adise Botić, Aldine Pašić i Džejlane Gledo.

Bh. učenici su ostvarili izuzetne rezultate osvojivši ukupno 19 medalja – uključujući pet zlatnih, devet srebrnih i pet bronzanih, te više počasnih priznanja, čime su još jednom dokazali da znanje, posvećenost i talenat mladih iz BiH mogu parirati najboljima na svjetskoj sceni.

Najistaknutiji među njima bili su: Dalia Osmanspahić – zlatna i srebrna medalja + Top 1 Debate Trophy; Sarah Mujezinović – zlatna i srebrna medalja; Anda Muratović (OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Vogošća) – zlatna, srebrna i bronzana medalja i Hamza Sarajkić (OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Vogošća) – dvije zlatne medalje.

Posebno se ističe i uspjeh učenika iz Richmond Park škole Tuzla Sanjina Devića (učenik 4 razreda Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla) – srebrna medalja u kategoriji Writing & Debate + bronza u Spelling Bee & General Knowledge i Bekira Kasumovića (učenik 2 razreda Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla) – bronza u Writing & Debate + bronza u Spelling Bee & General Knowledge.

Ostali nagrađeni učenici su: Ahmed Jahić, Hanan Šarić, Farah Žiga, Edin Duraković, Iman Jašarević, Amor Bašalija i Hana Puce – dobitnici više srebrnih i bronzanih medalja i počasnih priznanja.

- Mentorski tim – profesorice Adisa Botić, Aldina Pašić i Džejlana Gledo – dale su nemjerljiv doprinos uspjehu ovih mladih talenata, pružajući im stručnu podršku i motivaciju kroz sve faze priprema i samog takmičenja. Ovaj izvanredni rezultat potvrđuje visok kvalitet obrazovanja koji nude škole učesnice, ali i potencijal mladih iz Bosne i Hercegovine da briljiraju na međunarodnoj akademskoj sceni - saopćeno je iz Richmond Park škole Tuzla.