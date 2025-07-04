Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici: U nedjelju Marš mira u Beču

Povodom obilježavanja 30. godišnjice i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji „Consilium Bosniacum“ organizira dva centralna događaja u Beču, posvećena kulturi sjećanja, borbi za istinu i promociji trajnog mira.

Sutra u 19:00 sati, u Velikoj sali Univerziteta u Beču, održat će se panel-diskusija „Potraga za pravdom“. Na ovom događaju će govoriti istaknuti pravnici, svjedoci i aktivisti koji su dali nemjerljiv doprinos borbi protiv negiranja genocida i kulturi sjećanja. Među govornicima su Alan Tieger, glavni tužilac Haškog tribunala i ključna osoba u procesima protiv Mladića i Karadžića, kao i Ramiz Salkić, preživjeli genocida i bivši potpredsjednik entiteta RS. U diskusiji će učestvovati i Azra Merdžan i Hurem Avdić, potpredsjednici saveza Consilium Bosniacum. Pozdravne riječi uputit će ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, zamjenik ambasadora BiH u Austriji Šaban Forić, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, te predsjednik Saveza Damir Saračević.

Dan kasnije, u nedjelju 6. jula, Beč će biti domaćin Marša mira i javnog komemorativnog skupa. Okupljanje učesnika planirano je u 16:00 sati na Christian-Broda-Platz, odakle se u 16:30 kreće prema Maria-Theresien-Platzu, gdje će u 17:30 sati započeti centralni skup. Građanima će se obratiti predstavnici institucija i društvenog života iz BiH i Austrije, uključujući učesnike događaja od prethodnog dana, te poznatog bh. sportistu Amela Tuku.

Poruke podrške uputit će i austrijska političarka Muna Duzdar, zastupnica u bečkom parlamentu Aslihan Bozatemur-Akdag, kao i predstavnici Saveza Consilium Bosniacum Azra Merdžan i Admir Mehmedović.

- Ovim skupom želimo dati doprinos u procesu aktivne izgradnje kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Zalažemo se za mir, pravdu i opće dobro – jer samo dobro može odagnati zlo, a trajni mir se može uspostaviti samo tamo gdje postoji pravičnost - kazao je Damir Saračević, predsjednik Saveza „Consilium Bosniacum“