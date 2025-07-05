Otac mu ubijen u genocidu: Nirhad Hasić biciklom putuje iz Berna u Srebrenicu

Srebreničanin Nirhad Hasić ove godine biciklom se zaputio iz Berna do Potočara kako bi prisustvovao obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici počinjenog nad Bošnjacima.

Hasić je rođen 19. maja 1995. godine u Srebrenici, samo dva mjeseca nakon što je njegov otac ubijen tokom genocida u julu iste godine. Sa majkom i sestrom je 1997. godine došao u Švicarsku, gdje i danas živi – u Bernu.

Kako je za portal "Avaza" kazao Hasić, na put biciklom krenuo je ka Srebrenici 29. juna ove godine.

Odavanje počasti

- Ideja je proistekla iz lične potrebe i simbolike. Bavim se biciklizmom već duže vrijeme, a ove godine navršavam 30 godina – isto toliko koliko se navršava i od genocida u Srebrenici, i smrti mog oca. Htio sam da upravo tim povodom napravim nešto posebno i lično, da biciklom dođem do Srebrenice i odam počast svom ocu, mnogim muškim članovima moje uže i šire porodice, i svim žrtvama genocida. Ovo nije samo sportski poduhvat, ovo je moj način da se sjećam, da nosim tu istinu kroz svaki kilometar puta, i da je podijelim sa svijetom, posebno s ljudima u Švicarskoj, koji možda nisu dovoljno upoznati sa tim šta se dogodilo u julu 1995. godine – kazao nam je Hasić.

Dodao je da je ruta kojom idem sljedeća: Bern (Švicarska) – Italija – Slovenija – Hrvatska – Bihać (Bosna i Hercegovina) – Srebrenica.