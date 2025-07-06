Na Univerzitetu u Beču održana panel diskusija povodom 30 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici

U Velikoj svečanoj sali Univerziteta u Beču održana je panel diskusija pod nazivom "Potraga za pravdom", povodom 30 godina od genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U prisustvu brojnih građana, predstavnika organizacija i svjedoka vremena, okupljeni su poslali jasnu poruku: zločin neće biti zaboravljen, a istina se ne može izbrisati.

Centralni govornik večeri bio je Alan Tieger, bivši glavni tužilac Haškog tribunala u predmetima protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića. U svom izlaganju, Tieger je govorio o sistematskom pokušaju prikrivanja genocida od samog početka.

- Dokazi su skrivani, žrtve nazivane "pošiljkama", a zločinci pokušali stvoriti iluziju da se ništa nije dogodilo - kazao je Tieger. Ipak, istakao je da zločin nije ostao neotkriven:

- Uprkos svim pokušajima poricanja, istina je izašla na vidjelo i pravda je, iako sporo, ostvarena. Svi koji se danas bore za istinu o Srebrenici, mogu crpiti snagu iz te činjenice - naglasio je.

Hurem Avdić, potpredsjednik Saveza Consilium Bosniacum emotivno je govorio o vlastitom iskustvu iz Bijeljine, kada je kao trinaestogodišnji dječak gledao kako mu pripadnici srpskih snaga ubijaju oca.

Azra Merdžan, socijalna radnica i potpredsjednica Consilium Bosniacum, govorila je o radu sa ženama koje su tokom rata preživjele silovanja, torture i gubitke, a kasnije stigle u Beč u potrazi za sigurnošću i dostojanstvom.

Ramiz Salkić, poslanik u NSRS istakao je da borba protiv negiranja genocida još uvijek traje i da se vodi na mnogim frontovima — političkim, pravnim i društvenim. Posebno je naglasio da ne smijemo zaboraviti ključnu istinu: ubijani smo samo zato što smo nosili drugo ime i zato što smo bili Bošnjaci.

Organizator panela bio je Savez bh. udruženja u Austriji "Consilium Bosniacum".

Događaj je bio prilika za razmjenu iskustava, ali i obnovu zajedničke obaveze prema žrtvama — da se istina čuva, a zločin nikada ne zaboravi.