Hiljade ljudi u maršu za istinu i pravdu u Beču: Položen kamen temeljac za spomenik "Cvijet Srebrenice"

Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, u Beču je jučer položen kamen temeljac za spomenik „Cvijet Srebrenice“ i organizirana centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida.

Spomenik će biti izgrađen na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču i trajno će podsjećati na 8.372 nevina Bošnjaka ubijena u julu 1995. godine.

Događaj je otvorila Merima Rovčanin-Aličković, a u ime organizatora prisutnima se obratio Damir Saračević, predsjednik Saveza bh udruženja u Austriji Consilium Bosniacum, koji je govorio o važnosti izgradnje spomenika kao zaloga za budućnost u kojoj se sjećanje i pravda ne mogu izbrisati.

Emotivan govor

U ime Grada Beča, obratila se Veronica Kaup-Hasler, članica gradskog vijeća za kulturu, podsjetivši da Beč stoji uz žrtve i preživjele, kao i uz univerzalne vrijednosti ljudskih prava.

Emotivan govor održao je Ramiz Salkić, preživjeli genocida i zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a. Snažne poruke poslali su i Šaban Forić, zamjenik ambasadora BiH u Austriji, te Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, koji je poručio da je kolektivna memorija temelj iz kojeg može rasti zdravije društvo.

U simboličnom činu polaganja kamena temeljca učestvovali su svi počasni gosti, uz minutu šutnje i polaganje cvijeća, odajući počast žrtvama genocida.

U poslijepodnevnim satima, hiljade građana iz cijele Austrije i drugih zemalja okupilo se na Christian-Broda-Platzu, odakle je krenuo mirni marš za istinu i pravdu. Kolona je prošla centralnim ulicama Beča, noseći poruke sjećanja, sućuti i opomene, da bi završila na Maria-Theresien-Platzu, gdje je održana glavna komemoracija.

Održan perdormans

Program je otvoren performansom „Cvijet istine i nade“. Svoj doprinos dali su umjetnici Elnur Mujezinović i Anel Ahmetović, kao i recitatorice Meliha Halilbahić i Fadila Arnautović-Alić, koje su kroz poeziju prenijele bol, ali i dostojanstvo sjećanja.

Posebnu pažnju izazvalo je video obraćanje Andrea Helera (Andréa Hellera), jednog od najvažnijih austrijskih umjetnika, koji je izrazio solidarnost s preživjelima i jasno osudio zločin genocida. U ime organizatora obratili su se Damir Saračević, Admir Mehmedović i Azra Merdžan, predstavnici Saveza Consilium Bosniacum.

Na komemorativnom skupu govorili su Ašlihan Bozatemur-Akdag (Aslıhan Bozatemur-Akdağ), zastupnica u bečkom parlamentu, Muna Duzdar, bivša državna sekretarica Austrije, te Amel Tuka, viceprvak svijeta u atletici, koji je prenio lične impresije iz posjeta Srebrenici.

Komemoracija je završena uz snažnu poruku:

„Sjećamo se. Da se ne zaboravi. I ne ponovi nikada. I nikome.“