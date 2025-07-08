U Austriji održana Yugo fešta: Oživljavanje sjećanja na jedno vrijeme i jednu zemlju

U Volkshausu, Austrija, održana je osma Yugo fešta, festival koji okuplja sve koji su na neki način povezani s bivšom Jugoslavijom. Kroz proslavu prikazana je ljubav prema jugoslovenskom duhu, muzici i kuhinji.

Najveći broj posjetilaca činili su ljudi s jugoslavenskim korijenima, ali bilo je i Austrijanaca. Organizatori ističu da su ovim događajem željeli “oživjeti” sjećanja na jedno vrijeme i jednu zemlju. Samom festivalu prisustvovao je i veliki broj kulturnih radnika i umjetnika s prostora bivše Jugoslavije.

Nakon prepoznatljivih specijaliteta iz zemalja bivše Jugoslavije, mlađa publika imala je priliku uživati u raznovrsnom muzičkom programu – od nastupa tradicionalnih folklornih ansambala do savremenih balkanskih zvukova.

Druženje se nastavilo do duboko u noć, a kako prenose austrijski mediji, svi posjetioci su kućama otišli punog srca.