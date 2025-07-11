U Briselu obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici

U prostorijama Ambasade Kraljevine Nizozemske u Briselu jučer je održana komemoracija povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Događaj je održan pod pokroviteljstvom Njegove Ekselencije Erola Avdovića, ambasadora Bosne i Hercegovine pri Kraljevini Belgiji.

Komemoraciji su prisustvovali brojni visoki predstavnici diplomatskog i kulturnog života, uključujući Nj.E. Martina Kotthausa, ambasadora Savezne Republike Njemačke u Belgiji, Maxa Valstara, zamjenika šefa misije Kraljevine Nizozemske u Belgiji, kao i predstavnike Austrijskog kulturnog foruma pri Ambasadi Republike Austrije. Skup je također održan uz podršku članova Evropskog parlamenta iz redova Evropske narodne stranke i Zelenih.

U okviru programa postavljena je i izložba “Srebrenica: 11 lekcija za budućnost” autora dr. Hikmeta Karčića, koja je prisutne podsjetila na univerzalne poruke srebreničke tragedije i važnost njenog trajnog memorisanja.

Poseban doprinos večeri dao je snažan umjetnički segment pod vodstvom kulturnog udruženja Art Alive. Umjetnice Aldina Topčagić (pokret, direktorica Art Alive), Mersiha Teskeredžić (violina) i Margareta Klobučar (sopran) izvele su dirljiv performans pod nazivom "8372 sekunde", uključujući i Srebrenički inferno, koji je ostavio snažan utisak na sve prisutne.

Prisutni su odali počast žrtvama minutom šutnje, dok su govornici naglasili odgovornost međunarodne zajednice i važnost trajne edukacije o genocidu u Srebrenici. Posebna zahvalnost upućena je Elmi Oručević za njenu koordinaciju i doprinos u organizaciji ovog značajnog događaja.