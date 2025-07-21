"Dani dijaspore 2025" u Travniku: Koncert Severine i poziv dijaspori na povezivanje

Općina Travnik najavila je danas održavanje manifestacije „Dani dijaspore 2025“, kojom će se i ove godine povezivati lokalna zajednica s iseljenicima kroz niz kulturnih, zabavnih i poslovnih sadržaja.

Na konferenciji za medije načelnik Općine Travnik Kenan Dautović podsjetio je da je ideja o ovoj manifestaciji pokrenuta prije četiri godine s ciljem jačanja odnosa s dijasporom.

Gostovanje pjevačice

- S ponosom mogu reći da smo ovom inicijativom Travnik pozicionirali na mapi naših ljudi širom svijeta. Jedan od ciljeva bio je da počnu planirati svoje godišnje odmore upravo ovdje. Ove godine im dajemo i poseban razlog – gostovanje pjevačice koja, iako nije iz BiH, našoj publici pripada – kazao je Dautović, najavivši koncert Severine Vučković kao središnji događaj, zakazan za 9. rujna.

Bosanskohercegovački humorist i glumac Osman Džiho ocijenio je da je dijaspora „najjača bh. tvrtka“ koja godišnje šalje milijarde konvertibilnih maraka u domovinu.

- Dijaspora je naša najjača tvrtka, koja godišnje šalje 10-tak milijardi KM. Pozivam sve da dođu da se družimo, smijemo, pričamo o investicijama - rekao je Džiho.

Brojni sadržaji

Severina Vučković izrazila je zahvalnost što će nastupiti u Travniku, posebno istaknuvši simboliku mjesta održavanja konferencije.

- Jako sam sretna što mogu sjediti u kući Ive Andrića s ljudima koji su me najavili kao da sam njihova. Iz ovog prekrasnog grada su potekli takvi ljudi da sam ja stvarno ganuta. Sjediti tu gdje je nekad sjedio neki nobelovac, čovjek koji je zadužio ne samo Bosance i Hercegovce, nego sve naše narode, je prekrasno - rekla je Vučković

Program manifestacije „Dani dijaspore 2025“ obuhvatit će koncerte, radionice, izložbe, panele i poslovne forume, a cilj je dodatno povezati Travničane koji žive u inozemstvu s matičnom zajednicom.