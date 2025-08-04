Mirza Jukić oborio rekord u restoranu u Beču: Za 15 minuta pojeo 58 ćevapa

Mirza Jukić je Sandžaka oborio je rekord u restoranu Ferhatović u Beču u brzom jedenju ćevapa. Zadatak je jednostavan: Imate 15 minuta i trebate pojesti što više ćevapa.

Jukić je postao prava senzacija - i to ne samo zbog količine ćevapa već i zbog svoje životne priče.

Nekada je imao 200 kilograma, a danas, nakon što je smršao čak 34 kg, došao je da sebi dozvoli "malo zadovoljstva". Njegova supruga, uz osmijeh, rekla je da mu je ovo bila "nagrada za trud", a prisutni su sa oduševljenjem pratili svaki zalogaj.