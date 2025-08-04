Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEVJEROVATNO

Mirza Jukić oborio rekord u restoranu u Beču: Za 15 minuta pojeo 58 ćevapa

Organizatori su najavili veliko finale u septembru, gdke će se takmičiti 10 najboljih gurmana sa Balkana i iz dijaspore

Mirza iz Sandžaka. Screenshot

S. S.

4.8.2025

Mirza Jukić je Sandžaka oborio je rekord u restoranu Ferhatović u Beču u brzom jedenju ćevapa. Zadatak je jednostavan: Imate 15 minuta i trebate pojesti što više ćevapa.

Jukić je postao prava senzacija - i to ne samo zbog količine ćevapa već i zbog svoje životne priče.

Nekada je imao 200 kilograma, a danas, nakon što je smršao čak 34 kg, došao je da  sebi dozvoli "malo zadovoljstva". Njegova supruga, uz osmijeh, rekla je da mu je ovo bila "nagrada za trud", a prisutni su sa oduševljenjem pratili svaki zalogaj.

Rekord je držao Muhić Zinaid iz Cazina s 56 pojedenih ćevapa, a Mirza je uspio da pojede dva više.

- Sandžak je poznat po ćevapima, kajmaku, mantijama, ali i po dobrim ljudima. I zato je čast biti ovdje - izjavio je Mirza dok je posljednjim zalogajima pokušavao sustići rekord.

U publici su se našli gosti iz Slovenije, Austrije, Njemačke, ali i brojni mještani. Atmosfera je više ličila na sportsko finale nego na gastro takmičenje. Domaći sokovi, aplauzi, sandžačka muzika i lokalni humor učinili su događaj nezaboravnim.

Organizatori su najavili veliko finale u septembru, gdke će se takmičiti 10 najboljih gurmana sa Balkana i iz dijaspore, a pobjedniku će pripasti 1.000 eura i 500 ćevapa. Prijenos će biti medijski pokriven, a rekord koji tada padne bit će upisan kao zvanični rekord Balkana i Evrope.

# BEČ
# MIRZA JUKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.