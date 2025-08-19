Bosanka prof. Azra Bihorac održala historijski govor na Univerzitetu u Floridi

Kada je ovog ljeta na Univerzitetu Florida održana svečana promocija diplomanata, među najvažnijim trenucima dana našao se i inspirativni govor profesorice Azre Bihorac. Time je postala prva osoba iz Bosne i Hercegovine kojoj je pripala ova čast na Univerzitetu Florida, piše dr. Edhem Čustović.

Biti glavni govornik na ceremoniji dodjele diploma jedno je od najvećih priznanja koje američki univerzitet može ukazati nekom pojedincu – prilika da se pred hiljadama studenata, porodica i profesora podijeli životna i profesionalna priča koja motiviše čitavu novu generaciju mladih ljudi.

Put od Brčkog do Floride

Prof. Bihorac rođena je u Brčkom, gdje je i završila svoje osnovno obrazovanje. Diplomirala je medicinu na Univerzitetu u Sarajevu 1990. godine. Ratna dešavanja prisilila su je da napusti domovinu i nastavi specijalizaciju iz interne medicine i nefrologije u Turskoj.

Krajem 1990-ih dolazi u Sjedinjene Američke Države zahvaljujući stipendiji Internacionalnog društva za nefrologiju. Ubrzo postaje dio akademske zajednice Univerziteta Florida, gdje će izgraditi jednu od najzapaženijih karijera u području medicine i istraživanja.

Danas je profesorica Bihorac senior associate dean za istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Florida i R. Glenn Davis profesorica medicine, hirurgije, anesteziologije i fiziologije. Ona je i suosnivačica te direktorica Intelligent Clinical Care Center (IC³) – centra posvećenog razvoju etičkih i pouzdanih rješenja zasnovanih na umjetnoj inteligenciji u medicini.

Njen istraživački rad fokusiran je na primjenu umjetne inteligencije i mašinskog učenja u intenzivnoj njezi, posebno u predviđanju postoperativnih komplikacija, sepse i akutnog oštećenja bubrega. Objavila je više od 200 naučnih radova koji zajedno broje preko 10.000 citata, a njene laboratorije kontinuirano dobijaju podršku Nacionalnih instituta za zdravstvo (NIH).

Osim naučnih postignuća, prof. Bihorac je i aktivna zagovornica etike u razvoju AI tehnologija, jednakosti u medicini te prepoznavanja i afirmacije žena u nauci.

Govor za pamćenje

Njeno učešće kao glavne govornice na svečanoj dodjeli diploma Univerziteta Florida 2025. godine bio je trenutak prepoznat ne samo unutar univerziteta, već i daleko šire.

Pred hiljadama studenata i njihovih porodica, prof. Bihorac podijelila je vlastitu životnu priču – od mladosti u ratom pogođenoj Bosni, preko izbjegličkog iskustva, do globalnog akademskog priznanja. Istaknula je važnost mentorstva, zajednice i strasti za znanjem kao temelja svakog uspjeha.

U svom govoru, opisala je ono što sama naziva “improbabilnom pričom”, koja je uključivala mnoge neočekivane obrte i teške trenutke:

- Postala je samohrana majka na svoj dvadeseti rođendan.

- Morala je ostaviti svog jednogodišnjeg sina 200 kilometara daleko kod roditelja kako bi završila medicinski fakultet.

- Sa 27 godina bježi iz rata sa samo jednim koferom i nekoliko stotina dolara ušivenih u kaput.

- Sama je učila turski jezik iz engleskih udžbenika – unatrag.

- U Gainesville je stigla 1999. godine, sa dvije torbe i četverogodišnjom kćerkom – počinjući sve ispočetka.

- Prvi put je naučila voziti automobil tek sa 36 godina.

Jedan od najemotivnijih trenutaka njenog govora bio je kada je naglasila “improbabilnost” da žena iz malog grada u Bosni, nakon svih životnih iskušenja, stoji na toj pozornici. Time je studentima poslala poruku da nijedna prepreka nije dovoljno velika da spriječi ostvarenje sna.

Biti govornik na ovoj ceremoniji znači ući u krug ličnosti koje univerzitet smatra ne samo akademskim autoritetima, već i uzorima vrijednim povjerenja i divljenja. To je privilegija koja se dodjeljuje rijetko, i koja ima moć da oblikuje način na koji generacije studenata ulaze u sljedeće poglavlje svojih života.