Zelenski pozvao Trampa: Zaustavio je rat u Gazi, može i u Ukrajini

- Obavijestio sam predsjednika Trampa o ruskim napadima na naš energetski sustav - i cijenim njegovu spremnost da nas podrži", objavio je Zelenski na društvenoj mreži X, opisavši razgovor kao "vrlo pozitivan i produktivan". Bijela kuća zasad nije komentirala razgovor dvojice čelnika.

Poziv je uslijedio dan nakon masovnog ruskog napada dronovima i projektilima koji je uzrokovao prekide u opskrbi električnom energijom u Kijevu i drugim ukrajinskim regijama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonski s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) o jačanju protuzračne obrane nakon ruskih napada na energetsku mrežu te o mirovnim naporima SAD-a na Bliskom istoku, piše Kyiv Independent.

Jačanje protuzračne obrane

Ukrajinski predsjednik istaknuo je kako su razgovarali o "konkretnim sporazumima" za jačanje ukrajinske protuzračne obrane.

Podsjetimo, Trampova administracija prošlog je mjeseca odobrila prvi paket vojne potpore Ukrajini u sklopu Popisa prioritetnih ukrajinskih zahtjeva (PURL), koji financira NATO. Taj je paket uključivao streljivo za sustave protuzračne obrane Patriot, ključno oružje za presretanje ruskih balističkih projektila koji se redovito koriste u napadima na Ukrajinu.

Mirovni napori

Zelenski je također pohvalio Trumpa za njegove mirovne napore na Bliskom istoku, nakon što je SAD posredovao u postizanju prekida vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. "Ako se rat može zaustaviti u jednoj regiji, onda se sigurno mogu zaustaviti i drugi ratovi - uključujući ruski rat", poručio je Zelenski, pozvavši Moskvu da se uključi "u pravu diplomaciju".

Trump je ranije više puta obećavao kako će posredovati u postizanju brzog mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve, no ti su napori uglavnom ostali bez rezultata jer Rusija odbija prekid vatre i nastavlja s eskalacijom napada.

Dvojica čelnika posljednji su se put sastala 23. rujna na Općoj skupštini UN-a u New Yorku. Trump je tada izjavio da je Ukrajina sposobna osloboditi sav svoj teritorij, što je ocijenjeno kao neočekivani zaokret u njegovoj retorici.

Dan prije razgovora s Trumpom, Zelenski je telefonski razgovarao i s nekoliko europskih čelnika, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera i finskog predsjednika Alexandera Stubba.