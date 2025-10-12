Prije 90 godina rođen slavni operski pjevač Lučano Pavaroti

Godine 1998., Pavaroti je proglašen UN-ovim ambasadorom mira jer se koristio svojim statusom da bi podigao svijest o temama kao što su AIDS, dječija prava, siromaštvo... Prikupio je mnogo novaca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu medalju Nanssen koja se svake godine dodjeljuje osobama ili grupama koje pomažu izbjeglicama.

Debitovao je 1961. godine u Pučinijevim "Boemima", a omiljene opere bile su mu: "Lučija de Lamermur", "Turandot", "Bal pod maskama", "Rigoleto", "Madam Baterflaj" i "Magbet".

Na današnji dan 1935. godine, rođen je italijanski operski pjevač Lučano Pavaroti (Luciano Pavarotti), jedan od najboljih tenora u historiji operske muzike, čija je karijera trajala 46 godina.

Preminuo Demosten, najveći govornik starog vijeka

322. prije nove ere - Preminuo Demosten, najveći govornik starog vijeka i atinski državnik. Njegovi govori čine značajan izražaj tadašnje atinske intelektualne vještine i daju uvid u politiku i kulturu Atine u 4. stoljeću pr. n. e. Retoriku je naučio čitajući govore prijašnjih velikih govornika. Prvi veliki sudski govor izrekao je s 20 godina. Neko vrijeme je zarađivao za život kao advokat i pisac govora (logograf), pišući govore za pravnu upotrebu.

1492. - Kristofor Kolumbo „otkrio“ Ameriku. Naime, u noći između 11. i 12. oktobra mornar Rodrigo de Traian primijetio je obrise obale koja se jasno ocrtavala na mjesečini. Od radosti je ispalio hitac iz topa, koji je probudio posade sva tri broda Kolumbove pomorske ekspedicije (Nina, Pinta i Santa Maria). Kad se razdanilo, Kristofor Kolumbo stupio je na tlo koje je nazvao San Salvador. Bio je uvjeren da je iz Evrope stigao do Azije, ploveći u smjeru zapada, ali je otkrio novi kontinent.

1518. - Njemački vjerski reformator Martin Luter, optužen za jeres, odbio je da se odrekne svojih teza pred papskim izaslanikom kardinalom Tomazom Kajetanom. Duboko pogođen trgovinom indulgencijama (papski oprost) Luter je 1517. na vrata crkve u Vitenbergu okačio svojih 95 teza o preuređenju Katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Taj događaj smatra se početkom reformacije.

1810. - Vjenčali se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza i današnji datum je postao događaj godine koji se s vremenom pretvorio u Oktobarske svečanosti piva i kobasica u Minhenu (Oktoberfest).

1868. - Rođen August Horh (Horch), njemački inžinjer i osnivač “Audija”. Kompaniju „Audi Automobilwerke GmbH” osnovao je 1910. godine. Objavio je i svoju autobiografiju naslova „Ja sam pravio aute“ (Ich Baute Autos) 1937. godine. Bio je počasni profesor na Braunschweigovom univerzitetu za tehnologiju.

1924. - Umro Anatol Fransis (Anatole François), francuski književnik, jedan od velikana francuske književnosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća, koji je za života dobio sve počasti kojima se jedan pisac može nadati. Bio je član Francuske akademije i dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1921. Poznata djela: "Zločin Silvestra Bonara", "Pobuna anđela", "Taida", "Epikurov vrt", "Ostrvo pingvina".

1928. - U dječijoj bolnici u Masačusetsu prvi put su na pacijentu oboljelom od poliomielitisa primijenjena „gvozdena pluća“.

1977. - Rođen Semjuel Bodi Miler (Samuel Bode Miller), američki alpski skijaš i osvajač mnogih medalja u skijaškim disciplinama. Osvajač je zlatnih medalja na olimpijskim igrama i na svjetskim prvenstvima, pobjednik je Svetskog kupa u alpskom skijanju 2005. i 2008. i, prema mišljenjima mnogih, najbolji je američki skijaš svih vremena. Sa 32 pobjede u svih pet disciplina svrstao se među najbolje svjetske skijaše u historiji Svjetskog kupa.

1999. - Prema UN-u, u Sarajevu je rođen 6-milijarditi stanovnik Zemlje, Adnan Nević.

1999. - Preminuo Vilton Norman „Vilt“ Čejmberlen (Wilton Norman "Wilt" Chamberlain), poznati američki košarkaš. Iako je igrajući u NBA ligi postavio brojne rekorde, od kojih su mnogi još važeći, najpoznatiji je po utakmici u kojoj je postigao 100 poena. S visinom 216 cm, igrao je poziciju centra, i bio je jedan od najdominantnijih igrača u historiji košarke.

2001. - Nobelova nagrada za mir dodeljena je Ujedinjenim nacijama i tadašnjem generalnom sekretaru Kofiju Ananu (Annan).