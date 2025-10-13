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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp otputovao iz Izraela u egipatski Šarm el-Šeik na samit o miru u Gazi

Samit u okuplja lidere više od 20 zemalja s ciljem učvršćivanja prekida vatre u Gazi

Tramp: Otputovao iz Izraela za Egipat. AP

Anadolija

13.10.2025

Američki predsjednik Donald Tramp otputovao je u ponedjeljak iz Izraela u egipatski primorski grad Šarm el-Šeik na međunarodni samit o miru u Pojasu Gaze.

Očekuje se da će se samit otvoriti kasnije u ponedjeljak, a zajednički ga predsjedavaju Tramp i egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi.

Tramp je posjetio Izrael ranije u ponedjeljak, nedugo nakon što je palestinska grupa Hamas oslobodila 20 živih izraelskih talaca u okviru sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

Samit u Šarm el-Šeiku okuplja lidere više od 20 zemalja s ciljem učvršćivanja prekida vatre i unapređenja napora na obnovi Gaze nakon rata.

# IZRAEL
# DONALD TRUMP
# GAZA
# EGIPAT
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