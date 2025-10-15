Socijalisti "spasili" Makrona i njegovog premijera: Ne planiraju rušiti novu vladu

Socijalistička partija u Francuskoj saopćila je da neće dati podršku inicijativi kojom bi se iskazalo nepovjerenje novoimenovanom premijeru te zemlje, Sebastijanu Lekornu (Sébastien Lecornu), kojeg je na tu funkciju postavio predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron).

Lekornu je održao govor u parlamentu, tokom kojeg je najavio odgađanje sporne reforme penzionog sistema, čime je, prema ocjenama analitičara, "dobio" socijaliste, koji su zatim obećali da neće podržati njegovo rušenje.

Ovaj 39-godišnji političar je prije nekoliko sedmica izabran za premijera, ali je ubrzo nakon toga, svega nekoliko sati prije planiranog predstavljanja svog kabineta, dao ostavku na funkciju – na iznenađenje javnosti.

Odgađanje reforme

Ipak, predsjednik Makron ga je ponovo imenovao, a budžetski prijedlog koji je predstavio, i koji uključuje odgađanje reforme penzionog sistema, trenutno ima podršku socijalističke partije koja u parlamentu ima 65 zastupnika.

U svom obraćanju, Lekornu je naglasio kako će pomjeranje reforme penzionog sistema – što je bio ključni zahtjev stranaka ljevice da bi pružile podršku novoj vladi – državni budžet koštati 400 miliona eura 2026. godine i čak 1,8 milijardi eura 2027. godine.

Kako navodi CNN, socijalisti su se odlučili na ovakav potez i zbog bojazni od mogućnosti održavanja prijevremenih izbora, na kojima bi značajno mogli ojačati radikalni politički pokreti s krajnje ljevice i desnice – što je sve izraženiji trend u francuskoj političkoj sceni.

Tri politička bloka

Podsjećamo, Lekornu je treći kandidat predsjednika Makrona za premijersku funkciju nakon parlamentarnih izbora 2024. godine, kada su rezultati donijeli podjelu parlamenta na tri snažna politička bloka bez jasne većine.

Prije njega, na tu poziciju su imenovani Mišel Barnije (Michel Barnier) i Fransoa Bairu (François Bayrou), ali njihove vlade nisu uspjele opstati – srušene su glasovima radikalne ljevice i desnice nakon što njihovi budžetski prijedlozi, koji su uključivali smanjenje socijalnih izdvajanja, nisu dobili potrebnu podršku.