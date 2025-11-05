Gazala Hašmi: Prva muslimanka u historiji izabrana za zamjenicu guvernera američke države

Na izborima za zamjenicu guvernera Virdžinije pobijedila je demokratkinja Gazala Hašmi (Ghazala Hashmi) i time je postala prva muslimanka u zemlji izabrana na državnu dužnost, piše CNN.

Hašmi je pobijedila republikanca Džona Rida (John Reid), bivšeg konzervativnog voditelja talk showa i prvog homoseksualnog kandidata za državnu dužnost.

Kao zamjenica guvernera, predsjedavat će državnim Senatom i moći će prekinuti neriješene rezultate u Zastupničkom domu. Uloga bi mogla biti ključna jer će, s njenim upražnjenim mjestom, demokrati imati tijesnu prednost od 20-19 nakon što Hašmi napusti Senat.

Odskočna daska

Državna senatorica iz područja Ričmonda koja je pomogla u preokretu Zastupničkog doma 2019. godine, Hašmi je vodila kampanju obećanjima da će se suprotstaviti Trampovoj administraciji.

Ona je također prva Indijko-amerikanka u Virdžiniji izabrana na državnoj razini.

Virdžinia je jedna od 17 država u kojima se zamjenici guvernera biraju odvojeno od guvernera, iako je prošlo 20 godina otkako su različite stranke osvojile te dužnosti.

Zamjenici guvernera, uključujući sadašnju zamjenicu guvernera Vinsom Erl-Sir (Winsome Earle-Sear), koristili su tu poziciju kao odskočnu dasku za guvernerske kampanje u državi u kojoj guvernerima nije dopušteno služiti uzastopne mandate.

Hašmi je u junu pobijedila pet protukandidata na predizborima, tijesno osvojivši nominaciju s 28% glasova.

Od tada je sudjelovala u kampanji s ostalima na demokratskoj listi, kandidatkinjom za guvernerku Abigail Spanberger i kandidatom za državnog tužitelja Jayem Jonesom. Nakon što su se proširile vijesti o Jonesovim nasilnim tekstualnim porukama, osudila je poruke, ali kao i većina drugih demokrata, nije mu rekla da odustane.

Uglavnom je ignorisala redovite napade i optužbe svog protivnika da izbjegava debate s njim. Njih dvoje se nikada nisu sreli u moderiranoj debati licem u lice.

Preokret doma

Izabrana 2019. u državni senat, Hašmi je pobijedila republikanskog zastupnika i pomogla u preokretu doma, postavši pritom prva muslimanka i Indijanka u tom domu.

U toj prvoj kampanji, kao motivator za kandidaturu navela je zabranu ulaska muslimana u prvoj Trampovoj administraciji.

Rid je u središte svoje kampanje stavio kulturna pitanja oko obrazovanja i transrodnih studenata, igrajući na uspjeh guvernera Glenna Youngkina na platformi za prava roditelja.

Također je najavio plan za pomoć otpuštenim saveznim radnicima i obećao da će očuvati takozvani zakon Virdžinije o pravu na rad koji zabranjuje radnim mjestima da od svojih zaposlenika zahtijevaju učlanjenje u sindikat. Iako je Rid podržavao predsjednika Donalda Trampa, nikada nije dobio Trampovu podršku.