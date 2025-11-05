NAKON TRAMPA

Putin naredio pripreme za testiranja nuklearnog naoružanja: "Rusija se uvijek strogo pridržavala svojih obaveza"

A. O.

5.11.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je svojim najvišim zvaničnicima da pripreme prijedloge o mogućem testiranju nuklearnog oružja.

To je uslijedilo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) prošle sedmice izjavio da će Amerika nastaviti s takvim testovima.

Putin je rekao da se Rusija uvijek strogo pridržavala svojih obaveza prema Sveobuhvatnom sporazumu o zabrani nuklearnih proba, ali da će, ako SAD ili bilo koja druga nuklearna sila testiraju takvo oružje, i Rusija učiniti isto.

Ministar odbrane Andrej Belousov rekao je Putinu da nedavne izjave i potezi Sjedinjenih Država znače da je preporučljivo odmah se pripremiti za nuklearna testiranja punom razmjerom.

Belousov je dodao da bi ruski arktički poligon na Novoj Zemlji mogao ugostiti takva testiranja u kratkom roku.

- Naređujem Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu odbrane, specijalnim službama i relevantnim civilnim agencijama da učine sve kako bi prikupili dodatne informacije o ovom pitanju, analizirali ih u Vijeću sigurnosti i izradili usaglašene prijedloge o mogućem početku priprema za testiranje nuklearnog oružja – izjavio je Putin.

Sjedinjene Države posljednji put su izvršile test 1992. godine, Kina i Francuska 1996., a Sovjetski Savez 1990. godine. Post-sovjetska Rusija, koja je naslijedila sovjetski nuklearni arsenal, to nikada nije učinila.

