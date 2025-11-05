Putin želi vladati do 97. godine: Poznato ko bi ga mogao naslijediti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno je odlučan da u potpunosti prepravi pravila moći. Naime, izvještaji sugerišu da ruski lider planira da ostane na vlasti dok ne bude imao 97 godina, i potencijalno preda ključeve Kremlja svom sinu Ivanu, koji trenutno ima 10 godina.

Ovi izvještaji proistekli su iz privatnog razgovora između Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping), u kojem su lideri razgovarali o dugovječnosti i mogućnosti da žive 150 godina.

- Ranije su ljudi jedva doživjeli 70, ali ovih dana sa 70 si još uvijek dijete - rekao je Si.

Putin je odgovorio: "Ljudski organi se mogu kontinuirano transplantirati. Što duže živite, to mlađi postajete, pa čak i postižete više".

Bez njihovog znanja, njihov razgovor je prisluškivan, što je izazvalo zabrinutost među kineskim zvaničnicima koji su pokušali da sakriju detalje razgovora.

Istraživački novinar Ilja Davljačin u nedavnom dokumentarcu na Telegramu, koji ispituje Putinov plan nasljeđivanja, otkrio je da je neposredni cilj ruskog lidera da vlada do skoro 100. godine, dok istovremeno priprema Ivana da preuzme vlast.

- Čak znamo i koliko godina Putin želi da doživi - 97 godina. To bi bila 2050. godina. Jednostavno je - tada će njegov najstariji sin Ivan napuniti 35 godina, godine kada neko može biti izabran na (rusku) predsjedničku funkciju. Ali postoji problem - rekao je Davljačin.

Putin nije javno priznao da ima djecu, niti priznaje svoju navodnu vezu sa bivšom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, Ivanovom majkom.