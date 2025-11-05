Jedan od osumnjičenih za pljačku Luvra osuđen zbog krađe u zlatari 2014. godine

Jedan muškarac koji je priveden zbog sumnje da je bio umiješan u pljačku muzeja Luvr (Louvre) zapravo je manje poznata zvijezda društvenih mreža, zaljubljenik u motore i bivši zaštitar u centru Pompidu (Pompidou).

Francuski mediji navode da se osumnjičeni zove Abdoulaye N., ima 39 godina, a uhapšen je u svom stanu u Aubervilliersu šest dana nakon što se dogodila pljačka.

Protiv njega su podignute optužbe za organizovanu krađu i kriminalno udruživanje.

Njegov DNK trag pronađen je na jednoj od vitrina, kao i na predmetima ostavljenim na mjestu zločina – među kojima su bile rukavice, reflektirajući prsluk i rezači diskova. On je, prema navodima istrage, jedan od dvojice muškaraca koji su provalili u galeriju.

Le Parisien i televizija BFMTV izvijestili su da je osumnjičeni na društvenim mrežama poznat pod imenom Doudou Cross Bitume, te da na svom YouTube kanalu objavljuje videozapise, a u posljednje vrijeme i sadržaje na TikToku i Instagramu.

U pojedinim snimcima može se vidjeti kako izvodi trikove na motorima u Parizu i u svom naselju Aubervilliers, u blizini sportskog stadiona Stade de France.

Prema pisanju lista Parižanin, ovaj muškarac je ranije radio za logističku kompaniju UPS, prodavnicu igračaka Toys R Us te kao zaštitar u umjetničkom muzeju Centra Pompidu.

Njegove komšije ga opisuju kao ljubaznog i pristojnog čovjeka. Ipak, francuski mediji ističu da je ranije osuđivan za čak 15 krivičnih djela, uključujući posjedovanje i prevoz droge, vožnju bez dozvole i ugrožavanje sigurnosti drugih osoba. Također je 2014. godine bio osuđen zbog pljačke zlatare.

Pariška tužiteljica, Laura Beko (Laure Beccuau), izjavila je da osumnjičeni tokom ispitivanja nije mnogo govorio, ali je “djelimično priznao” svoju umiješanost u pljačku muzeja Luvr.