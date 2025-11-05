Prijavljeni sukobi: Izraelske snage upale u gradove Zapadne obale

Izraelske snage su izvršile racije na okupiranoj Zapadnoj obali, upadajući u gradove Nilin, koji se nalazi zapadno od Ramale, te Beit Furik, smješten istočno od Nablusa.

U Nilinu su vojnici ušli u više naselja, zaustavljali mještane i provjeravali njihove lične karte, što je dovelo do sukoba s Palestincima u tom području.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenim niti o uhapšenim osobama.

Tokom odvojene akcije, izraelske snage su upale u središte Beit Furika, gdje su, prema navodima lokalnih izvora, ispaljivale šok bombe i suzavac.

Dopisnik Al Jazeera-e s terena izvijestio je da su se sukobi rasplamsali i u Beit Furiku, ali još uvijek nema informacija o eventualnim povredama ili privođenjima.