Američki senator: "Dodikovo ponašanje je nagrađeno, ali SAD pomno prati njegove poteze"

Američki senator i blizak saradnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), Čak Grasli (Chuck Grassley), obratio se u Senatu povodom odluke Trampove administracije da ukine sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Grasli je podsjetio da je još ranije ove godine upozoravao na secesionističku politiku koju vodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Prijetio je da će polovinu zemlje otcijepiti, što je, naravno, podsjetilo na uspomene koje nikada ne smijemo zaboraviti, na rat i genocid u tim zemljama devedesetih godina, u kojima su brojni Bosanci izgubili članove porodice - rekao je Grasli.

S druge strane, Grasli je istaknuo da mu je drago jer je Dodik "ipak ispoštovao sudsku presudu i odstupio s pozicije lidera entiteta Republika Srpska i povukao neke od svojih destabilizirajućih poteza".

- Ja sam za nagrađivanje ovakvog dobrog ponašanja, ali postoje veoma dobri razlozi da vjerujemo da gospodin Dodik nije uistinu promijenio svoje namjere. On je lažno tvrdio da je i dalje legitimni predsjednik Republike Srpske i dovodio u pitanje da li Bosna i Hercegovina uopće treba da postoji. I možete li vjerovati, fotografisan je dok grli ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Banjoj Luci. Gospodin Dodik treba znati da Sjedinjene Države pomno prate hoće li se zaista držati pravog puta za koji želi da vjerujemo da je izabrao. Mogu vas uvjeriti da će ovaj senator budno motriti na svaku destabilizirajuću akciju koja ugrožava mir u Bosni. I radit ću s administracijom predsjednika Trumpa kako bismo osigurali da svi akteri u regiji poštuju Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončano nasilje i genocid 1995. godine - rekao je Grasli.

Treba istaći da je Grasli i ranije vrlo jasno govorio o separatizmu Milorada Dodika i politici koju vodi on, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini.

- Sjetite se, već smo imali rat 90-ih godina zbog ljudi poput Dodika koji su pokušali isto. Njegovi prethodnici su osuđeni na doživotne kazne zatvora zbog ratnih zločina i genocida - izjavio je Grasli u martu.