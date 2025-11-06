SAD predstavile nacrt rezolucije Trampovog plana za Gazu: Šefovi diplomatija naglasili da međunarodne snage moraju imati mandat UN-a

SAD su u Vijeću sigurnosti UN-a predstavile nacrt rezolucije kojom se želi dati podrška mirovnom planu predsjednika Donalda Trampa (Trump) za Gazu, koji predviđa i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, saopćila je američka misija pri UN.

Američki ambasador u UN-u Majk Volc (Mike Waltz) okupio je deset članica Vijeća sigurnosti i nekoliko regionalnih partnera – Egipat, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Tursku – kako bi raspravili o nacrtu. Glasnogovornik američke misije rekao je da time Vašington pokazuje "regionalnu podršku" predloženom tekstu.

Uspostava vijeća

Iako datum glasanja još nije određen, nacrt rezolucije "pozdravlja uspostavu mirovnog vijeća" kojim bi predsjedavao Tramp, a koje bi nadziralo prijelaznu vladu u Gazi.

Dokumentom se također "ovlašćuju međunarodne stabilizacijske snage" (ISF) navedene u Trampovu mirovnom planu od 20 tačaka, saopćio je glasnogovornik američke misije.

Nekoliko zemalja, uključujući Indoneziju, već je izrazilo spremnost za sudjelovanje u tim snagama, ali inzistiraju na mandatu Vijeća sigurnosti UN-a prije slanja vojnika na palestinski teritorij, naveli su diplomatski izvori.

- Zahvaljujući hrabrom vodstvu predsjednika Trampa, Sjedinjene Države će ponovno postići rezultate u UN-u, a ne beskrajne rasprave - poručio je glasnogovornik američke misije.

Raspoređivanje snaga

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je krajem oktobra tokom posjete Izraelu da je optimističan u pogledu skorog raspoređivanja međunarodnih snaga u Gazi, dodavši da bi Vašington mogao zatražiti mandat UN-a za njihovo djelovanje.

Stabilizacijske snage predviđene su sporazumom od 10. oktobra kojim je postignuto primirje između Izraela i Hamasa nakon dvogodišnjeg rata.

Prema uvjetima tog sporazuma, snage bi činila koalicija arapskih i muslimanskih zemalja, raspoređena u Gazi kako bi nadzirala sigurnost tokom povlačenja izraelske vojske.

Mandat UN-a

Šefovi diplomatija Jordana i Njemačke prošle su sedmice naglasili da međunarodne snage moraju imati jasan mandat UN-a.

- Kako bi ove stabilizacijske snage efikasno obavljale svoju misiju, svi se slažemo da moraju imati mandat Vijeća sigurnosti - rekao je jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi na konferenciji u Manami, glavnom gradu Bahreina, zajedno s njemačkim kolegom Johanom Vadepulom (Johannom Wadephulom).

Vadepul je podržao ideju o mandatu utemeljenom na međunarodnom pravu, istaknuvši da je to "vrlo važno za zemlje koje žele poslati svoje vojnike u Gazu, ali i za Palestince".

- Njemačka također želi jasan mandat za ovu misiju - zaključio je njemački ministar.