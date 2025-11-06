Ukrajina osudila ruskog vojnika na doživotni zatvor zbog ubistva ratnog zarobljenika

Ukrajinski sud danas je osudio ruskog vojnika na doživotni zatvor nakon što ga je proglasio krivim za ubistvo ukrajinskog ratnog zarobljenika, što je prvi put da je Ukrajina zatvorila osumnjičenog s ovakvom optužbom.

Naime, sud u Zaporožju proglasio je 27-godišnjeg Dmitrija Kurašova krivim za ubistvo Vitalija Hodnjuka, vojnika Ukrajine koji se predao u januaru 2024. godine kada su ruske snage zauzele njegov položaj.

Kurašova su ukrajinske snage zarobile zajedno s drugim ruskim vojnicima da bi on ubrzo nakon incidenta priznao krivicu na sudu, iako je kasnije novinarima rekao da je nevin i da želi biti razmijenjen u razmjeni zarobljenika. Nakon presude, rekao je za Reuters da ne planira uložiti žalbu. Njegova presuda ima simboličan značaj za Ukrajinu, koja tvrdi da su ruske snage pogubile brojne ukrajinske ratne zarobljenike, ali da se osumnjičeni obično nalaze izvan njihove nadležnosti.

S druge strane iz Rusije odlučno negiraju odgovornost za zločine koje su ruske trupe počinile od februara 2022. godine.

Misija UN-a za ljudska prava saopštila je u februaru da je zabilježila "alarmantan porast" prijavljenih pogubljenja ukrajinskih vojnika koje su zarobile ruske trupe u prethodnim mjesecima. Ono što je značajno istaći jeste da ukrajinsko državno tužilaštvo trenutno vodi krivične istrage o ubistvu 322 ukrajinska vojnika koji su bezuvjetno položili oružje ili se predali.

- Ovo je jedan od najtežih zločina, to je važno pitanje za Ukrajinu, jer takvi slučajevi ne bi trebali ostati bez razmatranja i odgovarajuće kazne - rekao je glavni tužilac u slučaju Mykyta Manevskyi.

Kurašovljev advokat koji se nije pojavio na izricanju presude, ranije je rekao sudu da bi kazna od 10 godina zatvora bila pravedna, dok je tužilaštvo inzistiralo na doživotnom zatvoru.