Vitkof potvrdio: SAD vrši pritisak na Izrael da amnestira pripadnike Hamasa u zamjenu za oružje

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) potvrdio je da Vašington (Washington) očekuje od Izraela da omogući siguran prolaz za 200 pripadnika Hamasa u zamjenu za njihovu predaju oružja.

Vitkof je izjavio da će inicijativa, usmjerena na borce Hamasa koji se trenutno nalaze u skrovištima na izraelskoj strani Žute linije u Gazi, poslužiti kao primjer za širi program amnestije koji Vašington želi vidjeti proveden u Gazi, u skladu s planom od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za okončanje sukoba.

- Možda ćemo upravo kroz ovaj slučaj, s ovih 200 boraca koji su zarobljeni u Rafahu, vidjeti model onoga što pokušavamo postići – da im se omogući izlazak i predaja oružja. Ovo će predstavljati jedan od ključnih testova - poručio je Vitkof.

Također je naveo da je telefonski razgovarao s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom (Hakan Fidan) i izraelskim ministrom za strateška pitanja Ronom Dermerom (Ron Dermer).

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) javno je izrazila protivljenje prijedlogu da se borcima Hamasa dozvoli siguran prolaz.

Prema navodima jednog diplomate, Izrael smatra da će barem dio boraca Hamasa morati biti uhapšen, jer ih drži odgovornima za napade na izraelske civile.

Sjedinjene Američke Države (SAD), s druge strane, strahuju da bi dopuštanje Izraelu da likvidira sve te pripadnike Hamasa moglo dovesti do urušavanja krhkog primirja koje trenutno vlada u Gazi.