Amerikanci planiraju poslati vojsku na aerodrom u Damasku

Sjedinjene Američke Države (SAD) spremaju se uspostaviti vojnu bazu na aerodromu u Damasku (Damascus) s ciljem da doprinesu postizanju sigurnosnog sporazuma između Sirije i Izraela, čije pregovore posreduje Vašington (Washington), potvrdilo je šest izvora upoznatih s ovim pitanjem za agenciju Reuters.

Planovi SAD-a o prisutnosti u sirijskoj prijestolnici, koji do sada nisu bili javno objavljeni, predstavljali bi znak promjene strateškog pravca Sirije prema Zapadu, nakon prošlogodišnjeg pada dugogodišnjeg vođe Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), nekadašnjeg saveznika Irana.

Demilitarizirana zona

Planirana baza nalazi se na ulazu u južne dijelove Sirije, koji bi trebali postati demilitarizirana zona u okviru sporazuma o nenapadanju između Sirije i Izraela. Posredovanje u ovom dogovoru vodi administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

U ponedjeljak bi se Tramp u Bijeloj kući trebao sastati s novim sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šaraom (Ahmed al-Sharaa), što će biti prva zvanična posjeta sirijskog šefa države nakon promjene vlasti u Damasku.

Reuters je razgovarao sa šest izvora koji su upoznati s pripremama u bazi, među kojima su dva zapadna zvaničnika i jedan visoki sirijski odbrambeni dužnosnik. Oni su potvrdili da SAD planira koristiti bazu za nadgledanje i provedbu budućeg sigurnosnog dogovora između Sirije i Izraela.

Ni Pentagon ni sirijsko ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar o ovom planu. Isto tako, sirijsko predsjedništvo i ministarstvo odbrane nisu dali odgovore na pitanja koja su im poslana putem sirijskog ministarstva informiranja.

Procjena nivoa

Jedan zvaničnik američke administracije izjavio je da SAD „neprestano procjenjuje nivo potrebnog prisustva u Siriji kako bi se učinkovito suprotstavile Islamskoj državi (ISIS)“, dodajući da se iz sigurnosnih razloga ne komentiraju konkretne lokacije američkih snaga.

Prema istom izvoru, naziv i lokacija baze uklonjeni su iz javnih dokumenata iz operativnih sigurnosnih razloga, a Rojters se složio da ne otkriva tačnu lokaciju.

Zapadni vojni dužnosnik naveo je da je Pentagon u posljednja dva mjeseca ubrzao pripreme, uključujući nekoliko izviđačkih misija koje su potvrdile da je pista baze spremna za neposrednu upotrebu.

Dva sirijska vojna izvora kazala su da su tehnički razgovori bili fokusirani na logističku upotrebu baze, nadzor, punjenje gorivom i humanitarne aktivnosti, uz zadržavanje potpunog suvereniteta Sirije nad objektom.

Sirijski odbrambeni dužnosnik izjavio je da su američke snage u bazu stigle transportnim avionom C-130 kako bi provjerile funkcionalnost piste. Zaštitar na jednom od ulaza rekao je Rojtersu da američki avioni povremeno slijeću u sklopu „testiranja“. Još nije poznato kada će američko vojno osoblje biti trajno raspoređeno u bazu.

Novi plan SAD-a podsjeća na dvije druge američke vojne prisutnosti u regiji koje prate sporazume o prekidu neprijateljstava – jednu u Libanu, gdje se nadgleda primirje između Hezbolaha (Hezbollah) i Izraela, i drugu u Izraelu, koja prati prekid vatre iz Trampovog perioda između palestinskog Hamasa i Izraela.

SAD već godinama ima trupe na sjeveroistoku Sirije, u okviru borbe protiv Islamske države i podrške kurdskim snagama. Pentagon je u aprilu najavio da će broj vojnika biti smanjen na hiljadu.

Prisutnost američkih trupa

Predsjednik Šaraa je izjavio da svaka prisutnost američkih trupa mora biti odobrena u dogovoru s novom sirijskom vladom. Sirija, prema navodima američkih i sirijskih dužnosnika, planira uskoro pristupiti globalnoj koaliciji protiv ISIS-a koju predvode SAD.

Jedna osoba uključena u razgovore o bazi navela je da se o ovom potezu raspravljalo tokom posjete američkog admirala Breda Kupera (Brad Cooper), zapovjednika američke Centralne komande (CENTCOM), Damasku 12. septembra.

U tadašnjoj izjavi CENTCOM-a navedeno je da su se Kuper i američki izaslanik za Siriju Tomas Barak (Thomas Barrack) sastali sa Šraaom, zahvalivši mu na doprinosu u borbi protiv Islamske države i istakavši važnost „Trampove vizije stabilne Sirije i mirnog Bliskog istoka“. U toj izjavi nije bilo spomena Izraela.

Sigurnosni sporazum

SAD već mjesecima nastoji finalizirati sigurnosni sporazum između Sirije i Izraela, dugogodišnjih neprijatelja. Dogovor je trebao biti objavljen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru, ali su pregovori zastali u završnoj fazi.

Sirijski izvor uključen u pregovore izjavio je za Rojters da Vašington sada vrši pritisak na Damask da postigne dogovor do kraja godine, a moguće i prije planirane posjete Šraae Sjedinjenim Državama.