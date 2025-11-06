Video / Direktor farmaceutske kompanije se onesvijestio tokom konerencije sa Trampom

Izvršni direktor za zdravstvo kompanije Novo Nordisk, Gordon Findlej (Gordon Findlay), onesvijestio se u četvrtak u Ovalnom kabinetu, tokom konferencije posvećene lijekovima za mršavljenje.

Događaj GLP-1 je tom prilikom prekinut, a mediji su napustili prostoriju dok su razvoj situacije posmatrali Robert F. Kenedi Džr. (Robert F. Kennedy Jr.), predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i Mehmet Oz.

Sekretarica za štampu Bijele kuće Kerolaj Levit (Karoline Leavitt) potvrdila je da se jedan od predstavnika kompanija onesvijestio, ali da se očekuje njegov potpuni oporavak.

- Tokom objave u Ovalnom kabinetu o statusu najpovlaštenijih nacija, jedan od predstavnika kompanija izgubio je svijest. Medicinska jedinica Bijele kuće brzo je reagovala i gospodin se sada osjeća dobro. Konferencija za štampu će ubrzo biti nastavljena - kazala je ona.