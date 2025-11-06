Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U OVALNOM UREDU

Video / Direktor farmaceutske kompanije se onesvijestio tokom konerencije sa Trampom

Konferencija za štampu će ubrzo biti nastavljena, kazala je ona

Gordon Findlej: Onesvijestio se. Screenshot

A. O.

6.11.2025

Izvršni direktor za zdravstvo kompanije Novo Nordisk, Gordon Findlej (Gordon Findlay), onesvijestio se u četvrtak u Ovalnom kabinetu, tokom konferencije posvećene lijekovima za mršavljenje.

Događaj GLP-1 je tom prilikom prekinut, a mediji su napustili prostoriju dok su razvoj situacije posmatrali Robert F. Kenedi Džr. (Robert F. Kennedy Jr.), predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i Mehmet Oz.

Sekretarica za štampu Bijele kuće Kerolaj  Levit (Karoline Leavitt) potvrdila je da se jedan od predstavnika kompanija onesvijestio, ali da se očekuje njegov potpuni oporavak.

- Tokom objave u Ovalnom kabinetu o statusu najpovlaštenijih nacija, jedan od predstavnika kompanija izgubio je svijest. Medicinska jedinica Bijele kuće brzo je reagovala i gospodin se sada osjeća dobro. Konferencija za štampu će ubrzo biti nastavljena - kazala je ona. 

Istog dana, Tramp je predstavio sporazum postignut sa kompanijama Eli Lili (Eli Lilly) i Novo Nordisk, kojim bi Amerikanci mogli kupovati određene lijekove za gojaznost po cijeni od približno 150 dolara za mjesečnu zalihu.

Tokom konferencije u Bijeloj kući govorilo je više učesnika, a upravo za vrijeme izlaganja izvršnog direktora Eli Lilija Dejvida Riksa (David Ricks), Findlej se onesvijestio.

Nakon toga, novinari su brzo napustili prostoriju, dok je doktor Oz prišao onesviještenom direktoru.

Kennedy je, prema riječima zamjenika sekretara za štampu Bijele kuće Kuša Desaija (Kush Desai), odmah izašao iz prostorije kako bi potražio medicinsku pomoć.

# SAD
# DONALD TRUMP
# GORDON FINDLAY
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.