Devetnaesti paket sankcija Evropske unije (EU) protiv Ruske Federacije obuhvata kompanije koje se bave eksploatacijom plemenitih metala i drugih rudnih bogatstava na ruskom Arktiku, regiji koja se često naziva „zlatnom kokom“ ruske privrede.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dva dekreta kojima se potvrđuju odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine (NSDC) o usklađivanju 19. paketa sankcija EU i uvođenju ograničenja za ruske subjekte koji eksploatišu resurse arktičkog područja.

Od početka godine Ukrajina je već uskladila 12 paketa sankcija sa svojim partnerima, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom), Kanada (Canada), Sjedinjene Američke Države (United States), Japan (Japan) i Evropska unija (European Union).

- Saradnja s partnerima omogućava da, kao što su već uvedene mjere protiv flote tankera i ruskih naftnih kompanija, slične akcije budu primijenjene i na izvoz resursa iz Arktika. To je pravedno. Svaki korak koji ograničava ruske prihode efikasan je način suzbijanja rata - izjavio je Zelenski.

Novi paket sankcija obuhvata 18 pojedinaca i 36 pravnih subjekata koji su odgovorni za eksploataciju i izvoz ruskih energetskih resursa, kao i za proizvodnju vojne opreme.

Sankcije su proširene i na kompanije koje se bave industrijskim i geološkim istraživanjima, razvojem mineralnih resursa i preradom sirovina, te na one koje izvoze ruski ugalj morskim putevima, pokušavajući zaobići ograničenja putem posredničkih firmi.

Širok spektar metala

Rusija u svom arktičkom pojasu koristi širok spektar rijetkih i strateških metala zahvaljujući bogatim geološkim strukturama na poluotocima Kola (Kola) i Tajmir (Taimyr) te u regijama Jamal (Yamal) i Čukotka (Chukotka).

Najznačajnije nalazište nalazi se u području Norilska (Norilsk) na Tajmiru — jednom od najvećih svjetskih izvora nikla, bakra i kobalta. Iz tih ruda izdvajaju se i velike količine platinskih metala, posebno paladija i platine, što Rusiji osigurava vodeće mjesto u globalnoj proizvodnji paladija.

Na Kolskom poluotoku smješten je kompleks Lovozero (Lovozero), jedan od rijetkih euroazijskih izvora minerala koji sadrže elemente rijetkih zemalja poput neodimija, praseodimija, lantana i cerija. U istom području nalaze se i bogate titanske i vanadijeve rude, dok Čukotka i Jamal sadrže više rudnih zona iz kojih se dobivaju zlato i srebro.

Ekonomski značaj arktičke regije za Rusiju je ogroman — prema dostupnim analizama, taj prostor čini oko 11 posto ukupnog ruskog izvoza i približno 7,5 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje.

Ruski izvoz

Procjenjuje se da je ukupan ruski izvoz u 2023. godini iznosio oko 394 milijarde američkih dolara, dok se vrijednost izvoza metala poput aluminija, nikla i bakra u posljednje dvije godine procjenjuje na oko 40 milijardi dolara.

Ovi pokazatelji potvrđuju da je ruski Arktik istinska „zlatna koka“ nacionalne privrede i jedan od ključnih globalnih izvora strateških minerala.