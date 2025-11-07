Demokrati se povukli iz razgovora o otvaranju američke vlade: Izbori promijenili situaciju

Američka vlada je u obustavi više od mjesec dana, a senatori iz Demokratske stranke su se povukli iz razgovora o potencijalnom ponovnom otvorenju.

Kako piše Axios, senatori iz obje stranke su bili blizu dogovoru kojim bi bili ispunjeni neki od zahtjeva Demokratske stranke, ali je izborna noć u utorak promijenila situaciju.

Naime, pobjede demokratskih kandidata na izborima za guvernere New Jerseyja i Virginije, kao i činjenica da su glasači u Kaliforniji prihvatili plan o mijenjanju izborne mape u korist demokrata, dovele su do odluke da senatori traže potpuno ispunjenje uslova kako bi se vlada SAD ponovo otvorila.

Ovoj odluci je također pridonijela i činjenica da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) jasno rekao, govoreći o izborima, da obustava vlade više šteti Republikanskoj stranci.

John Thune, lider republikanaca u Senatu američkog Kongresa, probat će ponovo na glasanje dati zakon o finansiranju vlade, a plan je da se demokrate, koje će glasati protiv, okrive za obustavu rada.

Radi se o zakonu iz tri dijela, od čega bi jedan pojedine stvari, poput pomoći za hranu i za veterane američke vojske, finansirao bez obzira na obustavu rada.

Prema dogovoru, odnosno prema prijedlogu koji je skoro bio prihvaćen, Demokratska stranka bi prihvatila otvaranje vlade u zamjenu za obećanje da će se nekada glasati o produženju subvencija za Affordable Care Act, odnosno sistem zdravstvene zaštite koji je uspostavljen tokom administracije bivšeg predsjednika SAD Baracka Obame.

Međutim, ohrabreni pobjedama i Trampovim izjavama, senatori iz Demokratske stranke sada traže produžetak ovih subvencija, uz garancije da će to predsjednik SAD potpisati, kako bi glasali za ponovno otvorenje vlade.

Vrijedi još reći da je ovo sada najduža obustava rada američke vlade u historiji. Prijašnji rekord od 35 dana je također postavljen tokom mandata aktuelnog predsjednika Trampa, a desio se krajem 2018. i početkom 2019. godine.