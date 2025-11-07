Ovo nikada niste vidjeli: U jednoj ulici iscrtano 11 pješačkih prijelaza

Grad u Rumuniji, Ramnicu Sarat privukao je pažnju javnosti zbog ulice u kojoj je postavljeno 11 pješačkih prijelaza.

Iako ova ulica nije poznata po velikom saobraćaju, vlasti su odlučile na 250 metara ceste postaviti ukupno 11 pješačkih prijelaza.

Gradski vijećnici tvrde da je to urađeno zbog sigurnosti građana, a da je cijeli projekat finansiran sredstvima Evropske unije.

Ipak, građani se ne slažu s ovom idejom.

- Imali su viška farbe i nisu imali gdje da je upotrijebe. Ovakve ulice nema na cijelom svijetu. Nikada prije nisam vidio ništa slično - rekao je jedan od građana.

Zamjenik gradonačelnika kaže da je projekat osmišljen kako bi se zaustavila prekoračenja brzine.

- Svi znamo da se zakonsko ograničenje brzine ne poštuje uvijek na ulicama unutar ili izvan naselja. Dobili smo zahtjeve nakon što smo rehabilitirali drugu ulicu, a sljedećeg dana smo dobili zahtjeve da postavimo pokazivače brzine. Možda se čini kao puno pješačkih prijelaza, ali propisi nalažu da svaka raskrsnica mora imati pješački prijelaz - rekao je zamjenik gradonačelnika Florian Nicolae.

Osim pješačkih prijelaza, u ulici će biti postavljena ukupno i 22 saobraćajna znaka za svaki od ovih prijelaza.

- U tom području nema vrtića, škola ni stanica javnog prijevoza koje bi opravdale toliki broj oznaka, put je na kraju zakrčen, a vozači ne voze velikom brzinom. Situacija postavlja pitanja o tome kako su poštovani propisi i logika puta - navode rumunski mediji.

Oznake su toliko česte da su vozači prisiljeni stalno kočiti, a pješaci, paradoksalno, djeluju više zbunjeno nego zaštićeno.