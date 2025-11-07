Venecuela zatražila vojnu pomoć Rusije, Zaharova odgovorila: Spremni smo

Mjesecima upozoravaju na značajno povećanje američkog vojnog prisustva u Karibima

Marija Zaharova. AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Dž. R.

7.11.2025

Venecuela je od Rusije zatražila vojnu pomoć koja će uključivati popravke borbenih aviona Suhoj, nadogradnju radarskih sistema te isporuku raketnih sistema, potvrdila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je navela da je Moskva spremna odgovoriti na zahtjeve, ali je ujedno pozvala sve aktere da izbjegnu daljnje podizanje tenzija u regionu.

Zahtjev venecuelskog predsjednika Nicolása Madura upućen je Rusiji nakon,kako tvrde, "rastućih prijetnji iz Vašingtona". Vlada Venecuele već mjesecima upozorava na značajno povećanje američkog vojnog prisustva u Karibima, što smatra prijetnjom vlastitoj sigurnosti.

