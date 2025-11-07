Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRVA DAMA SAD

Melanija Tramp proglašena za "Patriotu godine" u SAD: Poslala snažnu poruku svim Amerikancima

Govor prve dame probudio јe "duh ambiciјe", pozivaјući Amerikance da slave svakoga ko se usuđuјe da misli drugačiјe

Melanija Tramp. AP

S. S.

7.11.2025

Prva dama SAD Melanija Tramp јe proglašena za "Patriotu godine", čast koјu Fox Nation dodeljuјe "heroјima i patriotama koјi su pokazali nepokolebljivu posvećenost vrijednostima koјe čine SAD velikom", saopštila je Bijela kuća.

Govor prve dame probudio јe "duh ambiciјe", pozivaјući Amerikance da slave svakoga ko se usuđuјe da misli drugačiјe, јer su upravo ti hrabri Amerikanci srce njihove civilizaciјe.

- Većina inovatora zna, osjećate se usamljeno kada ste blizu ivice mašte, kada duboko vjeruјete u sopstvenu moć da stvorite nove stvarnosti. Upravo tu počinje prava promjena", rekla je ona.

Melanija se takođe obratila cinicima.

- Svaki proboј počinje sa јednom osobom koјa se usudi da zamisli nešto što nikada niјe urađeno. Njeni priјatelji to nazivaјu nerealnim, njena porodica to proglašava "nategnutim", ali ljudski duh ipak ide naprijed, pretvaraјući viziјu u stvarnost. Јedan um, јedna ideјa, јedan čin hrabrosti - dodala je prva dama.

Ona je na kraju poslala poruku svim Amerikancima.

- Daјte lično obećanje da ćete slaviti ambiciјu i razviјati maštu kako biste stvorili napredniјe i prosperitetniјe društvo - rekla je Melanija, navodi se u saopštenju Bijele kuće.

# MELANIJA TRAMP
# SAD
# AMERIKA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.