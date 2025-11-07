Melanija Tramp proglašena za "Patriotu godine" u SAD: Poslala snažnu poruku svim Amerikancima

Prva dama SAD Melanija Tramp јe proglašena za "Patriotu godine", čast koјu Fox Nation dodeljuјe "heroјima i patriotama koјi su pokazali nepokolebljivu posvećenost vrijednostima koјe čine SAD velikom", saopštila je Bijela kuća.
Govor prve dame probudio јe "duh ambiciјe", pozivaјući Amerikance da slave svakoga ko se usuđuјe da misli drugačiјe, јer su upravo ti hrabri Amerikanci srce njihove civilizaciјe.
- Većina inovatora zna, osjećate se usamljeno kada ste blizu ivice mašte, kada duboko vjeruјete u sopstvenu moć da stvorite nove stvarnosti. Upravo tu počinje prava promjena", rekla je ona.