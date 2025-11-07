Više od 50 povrijeđenih u eksplozijama u školskoj džamiji u Indoneziji

Pedeset četiri osobe, uključujući učenike i nastavnike, povrijeđene su u petak nakon što se više eksplozija dogodilo unutar školske džamije u glavnom gradu Indonezije tokom molitve petkom, prema lokalnim medijima, javlja Anadolu.

Eksplozije su se dogodile u Državnoj srednjoj školi 72 u sjevernoj Džakarti oko 12.30 sati po lokalnom vremenu, objavio je "Jakarta Globe", pozivajući se na policiju.

Većina žrtava zadobila je lakše povrede koje nisu opasne po život uzrokovane fragmentima stakla.

Ekipa za deaktiviranje bombi izvršila je detaljan pregled područja nakon incidenta.

Vlasti još nisu utvrdile uzrok incidenta. Na mjestu događaja pronađeno je vatreno oružje s dugom cijevi i pištolj, prema izvještaju emitera tvOne.

Vatreno oružje s dugom cijevi bilo je prekriveno natpisima, uključujući ime "Brenton Tarrant", australijskog ekstremno desničarskog teroriste koji stoji iza napada u Krajstčurču 2019. godine, fraze "Dobrodošli u pakao" i "Za Agartu", koje se odnose na teoriju zavjere o naprednim bićima koja tajno vladaju Zemljom, godinu "1189", kada je započeo Treći križarski rat i ime "Alexandre Bissonnette", napadača džamije u Quebecu 2017. godine.

Prema "Jakarta Globeu", u blizini mjesta događaja otkriveni su i sumnjivi predmeti poput komponenti koje podsjećaju na domaću eksplozivnu napravu, daljinski upravljač, te vatreno oružje tipa airsoft i revolver.

Policija je saopćila da je istraga u toku i da će sve dokaze ispitati forenzički stručnjaci i stručnjaci za uklanjanje bombi.

Prema riječima Majndre Eke Vardane, glasnogovornika policijskog Odreda za borbu protiv terorizma 88, elitna antiteroristička jedinica je raspoređena kako bi utvrdila da li je u incidentu bilo namjerne upotrebe eksplozivnih materijala.

- Naš tim procjenjuje da li je u incidentu bio uključen bilo kakav teroristički motiv ili mreža - rekao je.