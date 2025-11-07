Tužilaštvo u Istanbulu izdalo naloge za hapšenje Netanjahua i još 36 izraelskih zvaničnika

Glavno tužilaštvo u Istanbulu izdalo je naloge za hapšenje 37 izraelskih zvaničnika, među kojima su premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir (Itamar Ben-Gvir), prenose turski mediji.

U saopštenju tužilaštva navodi se da su navedeni zvaničnici optuženi za zločine protiv čovječnosti i genocid u Pojasu Gaze, prenosi Al Jazeera.

Tužilaštvo ističe da su od oktobra 2023. godine izraelske snage sprovodile sistematske napade na civile, bolnice i ključnu infrastrukturu, uključujući ubistvo šestogodišnje Hind Radžab i bombardovanje medicinskih ustanova. Među optužbama se navodi i izraelski napad na Globalnu flotilu Sumud, jednu od najvećih humanitarnih misija koja je pokušala probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze.

Turska, koja već duže vrijeme otvoreno kritikuje izraelske vojne operacije nazivajući ih genocidom, ranije je obustavila diplomatske i trgovinske odnose s Izraelom zbog rata u Gazi.

Ova odluka istanbulskog tužilaštva dolazi nakon što je Međunarodni krivični sud u novembru 2024. izdao naloge za hapšenje Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoav Gallant) zbog ratnih zločina.