SAD uklonile sirijskog predsjednika s posebnog globalnog popisa terorističkih sankcija

Ministarstvo finansija SAD-a je u petak uklonilo sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šarau sa svoje liste sankcija za posebno određene globalne terorističke organizacije.

Na popisu se nalazilo nekoliko imena koja su korištena za Šarau, a Ured za kontrolu strane imovine naveo je da je također uklonio sirijskog ministra unutrašnjih poslova Anasa Kataba s te liste sankcija.

Ovaj potez uslijedio je dan nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo nacrt rezolucije o uklanjanju Al-Šarae i Kataba s liste sankcija.