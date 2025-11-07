AHMED AL-ŠARAA

SAD uklonile sirijskog predsjednika s posebnog globalnog popisa terorističkih sankcija

Američko Ministarstvo finansija također je uklonilo sirijskog ministra unutrašnjih poslova Anasa Khattaba s liste sankcija

Ahmed al-Šaraa. Anadolija

7.11.2025

Ministarstvo finansija SAD-a je u petak uklonilo sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šarau sa svoje liste sankcija za posebno određene globalne terorističke organizacije.

Na popisu se nalazilo nekoliko imena koja su korištena za Šarau, a Ured za kontrolu strane imovine naveo je da je također uklonio sirijskog ministra unutrašnjih poslova Anasa Kataba s te liste sankcija.

Ovaj potez uslijedio je dan nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo nacrt rezolucije o uklanjanju Al-Šarae i Kataba s liste sankcija.

# SIRIJA
# SAD
# AHMED AL-SHARAA
