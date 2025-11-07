Tri osobe poginule u napadu američke vojske na brod u međunarodnim vodama

Američka vojska izvela je još jedan smrtonosni napad na brod, za koji se navodi da je prevozio drogu, u Karipskom moru. Tri muškarca su ubijena u napadu, a prema riječima Hegseta, napad je izveden po nalogu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump). Hegset je dodao da je pogođen "brod kojim upravlja određena teroristička organizacija".

- Brod je trgovao narkoticima na Karibima i napadnut je u međunarodnim vodama. Nijedan pripadnik američkih snaga nije povrijeđen u napadu, a tri muška narko-terorista, koji su bili na brodu, su ubijena. Svim narko-teroristima koji prijete našoj domovini: ako želite ostati živi, prestanite trgovati drogom. Ako nastavite trgovati smrtonosnim drogama — ubit ćemo vas - naveo je on.

Od početka septembra, više od 60 ljudi je ubijeno u američkim napadima na najmanje 18 plovila — 17 čamaca i jedna polupodmornica. Napadi su registrovani u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu.

Povjerenik Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk (Volker Türk) osudio je napade kao "vansudsko ubistvo", dok su američki zakonodavci — pretežno demokrati, ali i nekoliko visokih republikanaca — zatražili pojašnjenje od Trampove administracije o pravnoj osnovi za izvođenje smrtonosnih napada u međunarodnim vodama.

Trampova administracija do sada nije javno predstavila pouzdane dokaze koji bi potvrdili tvrdnje da plovilima upravljaju trgovci drogom.