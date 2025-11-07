Orban pozdravio novo poglavlje u odnosima SAD i Mađarske tokom posjete Bijeloj kući

Premijer Viktor Orban izjavio je u petak da Mađarska i SAD ulaze u ono što je nazvao zlatnim dobom bilateralnih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trampom.

- Razlog zašto smo ovdje je otvaranje novog poglavlja između Sjedinjenih Država i Mađarske - rekao je Orban novinarima u Bijeloj kući tokom susreta s Trampom.

Orban je rekao da je tokom prethodne Bajdenove administracije sve bilo uništeno.

Obratio se direktno Trampu.

- Obnovili ste stari nivo odnosa. Poboljšali ste bilateralne odnose. Popravili ste ono što je prethodna administracija loše uradila. Dakle, sada smo u prilično dobroj poziciji da otvorimo novo poglavlje, recimo zlatno doba, između Sjedinjenih Država i Mađarske - rekao je.

Orban je rekao da će s Trampom razgovarati o tome kako doprinijeti da se pomogne Trampovim mirovnim naporima za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Ruska nafta i plin

Rekao je i da će se drugi fokus pregovora odnositi na posljedice za mađarski narod i mađarsku ekonomiju ako ne dobiju naftu i plin iz Rusije.

- Snabdijevamo se plinovodima. Cjevovodi nisu ideološko političko pitanje. To je fizička realnost, jer nemamo luke, tačno kao što vam je predsjednik objasnio. Dakle, pregovarat ćemo o toj tački. To je od vitalnog značaja za nas - rekao je Orban.

Premijer je rekao da 90 posto mađarskih domaćinstava koristi grijanje na plin.

- Imamo samo jedan plinovod koji dostavlja plin Mađarskoj, a to je glavni plinovod, turski - dodao je.

Rat u Ukrajini

Govoreći o tekućem ratu u Ukrajini, Orban je rekao da SAD i Mađarska imaju drugačiji pristup ratu od drugih evropskih zemalja i Evropske unije.

- Jedine vlade koje su za mir su vlada Sjedinjenih Američkih Država i mala Mađarska u Evropi. U svakom slučaju, sve ostale vlade radije nastavljaju rat, jer mnoge od njih misle da Ukrajina može pobijediti na frontu, što je nerazumijevanje situacije - rekao je Orban.

Tramp je potom pitao Orbana da li misli da Ukrajina ne može dobiti taj rat.

- Znate, čudo se može dogoditi - odgovorio je Orban.

- Da, tačno - rekao je na to Trump, smiješeći se.