Tramp pohvalio Orbana, izbjegavao nesuglasice oko ruske nafte, migracije i Ukrajine

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u petak je pohvalio mađarskog premijera Viktora Orbana tokom sastanka u Bijeloj kući, pritom izbjegavajući nesuglasice oko korištenja ruske nafte, migracija i situacije u Ukrajini, prenosi agencija Rojters.

Orban, dugogodišnji saveznik Trampa, sjedio je pored njega u sali kabineta Bijele kuće na njihovom prvom bilateralnom sastanku otkako je Tramp ponovo preuzeo vlast. Objasnio je zašto je Mađarskoj nužno koristiti rusku naftu dok Tramp vrši pritisak na Evropu da to prekine.

Vitalni značaj za Mađarsku

Orban je istakao da je to pitanje od vitalnog značaja za Mađarsku i obećao da će izložiti "posljedice po mađarski narod i mađarsku ekonomiju ako ne dobijamo naftu i gas iz Rusije“.

Tramp, koji nastoji da Evropa smanji zavisnost od ruske energije kako bi se izvršio pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini, pokazao je razumijevanje za Orbanov stav.

- Razmatramo to, jer mu je veoma teško da dobije naftu i gas iz drugih izvora. Kao što znate, oni nemaju pristup moru. To je velika i divna zemlja, ali nema luke - rekao je Tramp.

- Mnoge evropske zemlje godinama kupuju naftu i gas iz Rusije. I ja sam rekao: "O čemu se tu radi?" - dodao je Tramp.

Mađarska je zadržala oslanjanje na rusku energiju od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine, što je izazvalo kritike saveznika iz EU i NATO-a.

Sastanak u Budimpešti

Mađarski zvaničnici su uoči sastanka naveli da Orban planira razgovarati o mogućem putu ka sastanku SAD-a i Rusije, te tražiti izuzeća od američkih energetskih sankcija.

Tramp je prošlog mjeseca rekao da bi trebalo da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, ali je taj susret odgođen jer je Rusija odbila prekid vatre.

- Osnovni problem je što oni još uvijek ne žele da stanu. Ali vjerujem da hoće - rekao je Tramp.

Predsjednik je upitao Orbana smatra li da Ukrajina može pobijediti u ratu.

- Može se desiti čudo - odgovorio je Orban.

Mađarski lider je ranije izjavio da su energetske sankcije "ozbiljna tema" sa "velikim ulozima", ali nije očekivao teške rasprave s Trampom.

- Znam predsjednika, on zna mene, znamo o čemu se radi, samo treba da postignemo dogovor - citirala je agencija MTI njegove riječi.

Jačanje saradnje

Dvojica lidera planirala su razgovore i o jačanju ekonomske saradnje između SAD-a i Mađarske.

Orban je najavio "zlatno doba" odnosa između dviju zemalja i iskoristio priliku da kritikuje administraciju Džoa Bajdena, što je Tramp prepoznao i javno podržao.

Bijela kuća je ranije saopštila da će lideri razgovarati o "područjima zajedničkog interesa" i najavila moguće ekonomske sporazume.

Mađarska se protivi planovima Evropske komisije da do kraja 2027. postepeno ukine uvoz ruskog gasa i tečnog prirodnog gasa, čime se produbljuje razdor s Briselom.

Prema podacima MMF-a, Mađarska je 2024. godine zavisila od Rusije za 74% svog gasa i 86% nafte. Fond je upozorio da bi prekid uvoza ruskog gasa u EU mogao izazvati pad proizvodnje u Mađarskoj veći od 4% BDP-a.

Agencija S&P navela je da Mađarska ima jednu od najenergetski intenzivnijih ekonomija u Evropi, a njene rafinerije su projektovane za preradu ruske nafte tipa „Urals“. Iako bi isporuke iz Azerbejdžana i Katara mogle pomoći, mađarski fiskalni i spoljnotrgovinski računi ostaju ranjivi na energetske šokove.