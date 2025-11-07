Oslobođen grčki tanker na kome je zapovjednik Crnogorac: Pirati se uplašili i pobjegli pred dolazak specijalaca

Grčki tanker za naftne prerađevine i hemikalije "Hellas Aphrodite" danas je rano poslijepodne oslobođen od somalijskih pirata koji su ga zauzeli dan ranije, a 24-člana posada broda je slobodna, nepovrijeđena i bezbjedna.

Potvrđeno je to danas zvanično iz pomorske misije Evropske Unije "Eunafor Atalanta" koja je intervenisala u ovom slučaju i bez upotrebe sile, uspjela da pirate otjera sa grčkog tankera čiji je zapovjednik crnogorski državljanin.

Detalji akcije

Kapetan iz Crne Gore, pet oficira iz Grčke i 18 filipinskih pomoraca napustili su citadelu broda bez povreda, nakon što su se prethodno zatvorili kada su pirati naoružani automatskim puškama i ručnim raketnim bacačem nasilno popeli na brod u Indijskom okeanu, oko 550 milja istočno od somalijske obale.

- U ranim popodnevnim satima 7. novembra 2025, snage operacije Atalante oslobodile su trgovački brod 'Hellas Aphrodite', koji plovi pod malteškom zastavom. Posada broda, koja broji 24 člana, je bezbjedna i nema prijavljenih povreda. Tokom čitavog incidenta, posada je ostala u citadeli u stalnom kontaktu sa snagama Atalanta - navedeno je na zvaničnom sajtu pomorske misije EU.

U saopštenju je dodano da nije bilo potrebe za upotrebom naoružanja jer je "nakon ranog prikazivanja sile, piratska grupa napustila brod".

U akciji oslobađanja učestvovali su zastavni brod misije Atalanta, španska raketna fregata ESPS "Victoria" sa ukrcanim helikopterom, bespilotna letjelica (UAV), patrolni avion za pomorsko izviđanje i tim specijalnih jedinica mornarice.

- Podaci i dokazi o incidentu se prikupljaju radi pravosudnog gonjenja osumnjičenih pirata, ukoliko budu uhvaćeni. Atalanta nastavlja intenzivnu potragu za aktivnom piratskom grupom u regionu u saradnji sa pomorskim bezbjednosnim partnerima - saopšteno je iz komande misije.

Ključ za oslobađanje tankera

Istaknuto je da je "saradnja sa regionalnim i međunarodnim snagama bila ključna za oslobađanje tankera 'Hellas Aphrodite'".

"U operaciji su učestvovali vlasti Puntland-a, japanski avion 'Lockheed P3C Orion' iz Združenih pomorskih snaga, izviđački avion Sejšela, kao i španska Zajednička komanda operacija. Komunikacija sa državom zastave broda, vlasnikom kompanije i članovima posade bila je neprekidna", stoji u saopštenju.

Procjena sigurnosne prijetnje koju pirati predstavljaju u ovom području "ostaje kritična".

- Matični brod pirata i dalje je prisutan u regionu, a koordinirana operacija je u toku s ciljem presretanja dhow broda ('Issamohahmadi') koji je korišten u napadu. Apelujemo na sve trgovačke brodove koji plove ovim područjem da budu na pojačanom oprezu i da se registruju u dobrovoljnom programu MSCIO (VRS) radi efikasnog praćenja i reagovanja snaga Atalantna i partnera - zaključuje se u saopštenju.