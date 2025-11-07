Orban u Vašingtonu: Tramp nam je dao potpuno izuzeće od sankcija

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u Vašingtonu da je Budimpešta postigla sporazum sa Sjedinjenim Državama kojim je, kako tvrdi, Mađarska dobila potpuno i neograničeno izuzeće od američkih sankcija za korištenje ruskih energenata preko Turskog toka i naftovoda Družba. Prema njegovim riječima, time je "spašena" mađarska politika smanjenih režijskih troškova.

Orban se u američkoj prijestolnici sastao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom, nakon čega je održao zajedničku konferenciju sa šefom mađarske diplomacije Peterom Sijartom (Szijjarto).

Borba s evropskim sankcijama

Orban je pojasnio da ruska energija podliježe dva sankcijska režima – američkom i evropskom.

- Iz američkog sankcijskog sistema sada smo se uspjeli izvući, a s evropskim sankcijama tek moramo voditi borbu - rekao je.

On je dodao da Mađarska više ne mora brinuti da bi najavljene američke mjere protiv ruskog energenta uticale i na nju.

Sijarto je potvrdio da su i druge države tražile slično izuzeće.

- Ne samo mi, nego i druge države tražile su izuzeće. Da su sankcije stupile na snagu, režijski troškovi bi snažno porasli. Nakon današnjeg sastanka to više ne prijeti Mađarskoj - rekao je premijer.

Trajno izuzeće za ključne energetske pravce

Jedan od ključnih dijelova dogovora odnosi se na Turski tok i naftovod Družba, preko kojih Mađarska uvozi ruski plin i naftu.

- Turski tok i Družba dobili su izuzeće bez vremenskog ograničenja - izjavio je Orban, ocijenivši da je time "uspjela obraniti politiku nižih režijskih cijena".

Upitan šta sporazum znači za mađarska domaćinstva, premijer je rekao:

- Da ovaj dogovor danas nije postignut, u prosincu bi režije bile dvostruko veće. Od te nevolje smo se danas spasili.

Zeleno svjetlo za nuklearnu elektranu

Orban je naglasio da SAD više nema nikakvih prigovora u vezi s izgradnjom nuklearne elektrane Paks 2.

- U vezi dovršetka Paks 2 nema daljnjih američkih dvojbi. Takve sankcije ubuduće neće biti na snazi - izjavio je.

Vašington je potvrdio da neće uvoditi sankcije koje bi mogle zaustaviti gradnju elektrane.

Borba u Briselu

Za razliku od američkih, evropske sankcije ostaju, a Orban je rekao da predstoji "borba u Briselu".

On je podsjetio da se Mađarska protivi planu EU-a da se do kraja 2027. postupno ukinu ruski energenti, ističući da je odluka moguća samo kvalificiranom većinom.

Tramp kritizira druge evropske zemlje

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je opskrbu ruskom naftom u Evropi.

- U Evropi više zemalja nema taj problem koji ima Mađarska, a ipak, po mom mišljenju, kupuju puno ruske nafte. To me više smeta - rekao je.

Orban je ponovio da je za Mađarsku pitanje opskrbe "geografska činjenica", navodeći da alternative, poput uvoza iz Hrvatske, nemaju dovoljno kapaciteta da zadovolje potrebe zemlje.