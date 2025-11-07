Sijarto: SAD su Mađarskoj odobrile izuzeće od sankcija na rusku naftu i plin, potpisan sporazum o nuklearnoj saradnji

Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto (Szijjarto) izjavio je da je glavni ishod današnjeg sastanka premijera Viktora Orbana i američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) u Bijeloj kući odluka Sjedinjenih Američkih Država da Mađarskoj odobre izuzeće od američkih sankcija na naftu i plin.

- Glavni rezultat današnjeg sastanka predsjednika Donalda Trumpa i premijera Viktora Orbana jeste to da su Sjedinjene Države odobrile Mađarskoj puno i neograničeno izuzeće od sankcija na naftu i gas. Zahvalni smo na ovoj odluci koja garantuje energetsku sigurnost Mađarske - napisao je Sijarto na društvenoj mreži kompanije X.

Izuzeće od sankcija

Ranije danas je Tramp izjavio da njegova administracija razmatra mogućnost izuzeća Mađarske kako bi mogla nastaviti kupovati rusku naftu bez straha od sekundarnih sankcija.

- Razmatramo to, jer mu (Orbanu) je vrlo teško nabaviti naftu i plin iz drugih područja. Kao što znate, oni nemaju more, nemaju luke - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Dodao je da mnoge evropske zemlje već godinama kupuju rusku naftu i plin te da bi se pitanje energetskih ograničenja trebalo sagledati u širem evropskom kontekstu.

Sjedinjene Države su u oktobru uvele sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosnjeftu i Lukoilu, te 34 njihove podružnice, u okviru pojačanog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini.

Memorandum o razumijevanju

Tokom posjete Viktora Orbana Vašingtonu, Mađarska i Sjedinjene Države potpisale su i memorandum o razumijevanju (MOU) u oblasti nuklearne energije, što je, prema riječima Sijarta, novi prelomni trenutak u mađarsko-američkim odnosima.

- Velika prekretnica u odnosima Mađarske i SAD-a, potpisali smo sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom - objavio je Sijarto.

Sporazum obuhvata nabavku nuklearnog goriva, skladištenje otpada i saradnju na razvoju malih modularnih reaktora (SMR). Prema detaljima koje je iznio mađarski ministar, Mađarska će usvojiti naprednu američku tehnologiju koja omogućava sigurno skladištenje istrošenog goriva direktno u okviru nuklearne elektrane Paks, čime se smanjuju ekološki rizici, a gorivo će se ubuduće nabavljati od američkih dobavljača.