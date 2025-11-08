Tramp pobjesnio: Oni se ubijaju i kolju, a njihova zemlja i farme nezakonito se oduzimaju

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je jučer da nijedan dužnosnik američke vlade neće prisustvovati samitu G20 u Južnoj Africi, koji se treba održati krajem novembra, zbog, kako je naveo, kršenja ljudskih prava u toj zemlji.

- Potpuna je sramota što će se G20 održati u Južnoj Africi. Afrikaneri (Afrikaners – potomci nizozemskih doseljenika, kao i francuskih i njemačkih imigranata) ubijaju se i kolju, a njihova zemlja i farme nezakonito se oduzimaju - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Sosijal (Truth Social).

Tramp tvrdi da su Afrikaneri izloženi progonu na osnovu rase u zemlji s većinskim crnačkim stanovništvom, što je južnoafrička vlada demantirala.

- Nijedan američki dužnosnik neće prisustvovati dok se ova kršenja ljudskih prava nastavljaju. Radujem se što ću 2026. godine biti domaćin samita G20 u Miamiju na Floridi - poručio je Tramp.

Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), od kojeg se očekivalo da će prisustvovati sastanku lidera G20 u Johanesburgu 22. i 23. novembra, također neće prisustvovati, potvrdio je izvor upoznat s tim pitanjem.

Glasnogovornik južnoafričkog ministarstva vanjskih poslova nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Tramp je izrazio nezadovoljstvo unutrašnjom i vanjskom politikom Južne Afrike – od njezine zemljišne reforme do optužbi koje je ta zemlja podnijela protiv Izraela za genocid u ratu američkog saveznika u Gazi.

Ranije ove godine, američki državni tajnik Marko Rubio (Marco Rubio) također je bojkotovao sastanak ministara vanjskih poslova G20 u Južnoj Africi, koja predsjedava ovom grupom od decembra 2024. do novembra 2025. godine.

Sjedinjene Američke Države preuzet će predsjedanje G20 od Južne Afrike nakon tog perioda.