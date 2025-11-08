Sirene odjekivale: Rusija masovno napala ukrajinske gradove

Rusija je tokom noći izvela još jedan opsežan napad na ukrajinske gradove, koristeći kombinaciju dronova i projektila kako bi gađala mete širom zemlje.

Prema navodima nadzornih organizacija, Rusija je ispalila hipersonične projektile Kinžal (Kinzhal), kao i krstareće i balističke rakete na više ukrajinskih regija.

Glavne mete ruskih napada bili su gradovi Kremenčuk, Kijev, Dnipro, Harkiv i Černihiv, dok su eksplozije zabilježene i u zajednicama u Dnjipropetrovskoj, Harkivskoj i Poltavskoj oblasti. Odjeki detonacija čuli su se i u Sumiju, kao i u Odeskoj oblasti.

U prijestonici Kijevu eksplozije su odjeknule rano ujutro, prema izvještaju novinara lista Kijev Indipendent (Kyiv Independent) koji se nalazio na terenu. Zvaničnici su potvrdili da je aktivirana protivvazdušna odbrana grada zbog širokog ruskog napada dronovima.

Izbio požar

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko (Vitaliy Klitschko) kasnije je saopštio da je u četvrti Pečersk izbio požar nakon što su dijelovi oborenog drona pali na zemlju.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine navela je da su u tom požaru izgorjela četiri mala kamiona, oštećene dvije zgrade i nekoliko parkiranih automobila u blizini.

Napad na prijestonicu dogodio se paralelno sa širim ruskim ofanzivama na gradove bliže linijama fronta. Tokom noći širom Ukrajine oglašavana su upozorenja na zračne napade zbog lansiranja balističkih projektila koji su ciljali centralne, južne i istočne dijelove zemlje.

Masovni napad

Ministrica energetike Svitlana Hrinčuk (Svitlana Hrynchuk) izjavila je da je masovni kombinovani napad dronovima i raketama bio usmjeren na energetsku infrastrukturu Ukrajine, što je prouzrokovalo uvođenje vanrednih isključenja električne energije u više regija.

Ruske snage napale su i grad Dnipro i njegova predgrađa kamikaza dronovima. Jedan od dronova probio je stambenu zgradu, uslijed čega se urušilo nekoliko spratova.