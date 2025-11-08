Doktor bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor: Maloljetnog sina tjerao da drži djecu?

Obrezivanje dječaka.

A. O.

8.11.2025

Italijanska policija uhapsila je ljekara opšte prakse iz pokrajine Trento zbog sumnje da je u svojoj ordinaciji obavio desetine operacija obrezivanja na dječacima stranog porekla.

Ordinacija je, osim što nije imala dozvolu za rad, bila i higijenski krajnje neadekvatna.

Ljekaru su pomagali njegovi sinovi, iako nisu imali nikakve kvalifikacije za obavljanje posla medicinskih tehničara.

Intervencije su se obavljale u potpuno neprimjerenim uslovima, pa su neki od dječaka morali da potraže pomoć u hitnoj službi. Jedan od njih je, prema nalazima istrage, završio u bolnici zbog trovanja benzodiazepinima koje mu je ljekar dao u prevelikoj dozi kako bi ga umirio tokom operacije.

Prema utvrđenim podacima, najmanje četrdesetoro djece prošlo je kroz ovu ordinaciju tokom 2022. godine - među njima su bila i djeca koja su dolazila iz drugih regiona Italije.

U više slučajeva, ljekaru su pomagali njegovi sinovi, iako nisu imali nikakvu stručnu licencu; jedan od njih, koji je punoljetan, prijavljen je tužilaštvu.

Po završetku istrage, tužilaštvo u Trentu izdalo je nalog za kućni pritvor za ljekara i naredbu o preventivnom zatvaranju neovlaštene ordinacije. Tokom pretresa, karabinjeri su pronašli sto za preglede sa pričvrsnim kaiševima, električni skalpel, pakovanja benzodiazepina i lokalnog anestetika, vizit-kartu sa oznakom "obrezivanje" i blok priznanica za ljekarske usluge.

Major Federiko Silvestri, komandant trentinskog odreda NAS-a, izjavio je da su roditelji djece sarađivali u istrazi i da nisu znali da ordinacija nije imala dozvolu.

"Uvijek provjerite da li su osoblje i ordinacije ovlašteni i registrovani", poručio je Silvestri.

# POLICIJA
# ORDINACIJA
# ITALIJA
