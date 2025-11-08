Japan hitno raspoređuje vojsku: Ubijeno 12 ljudi

Japan je rasporedio trupe, prvi put u historiji, kako bi pomogao u suzbijanju talasa napada medvjeda, koji su u strah bacili stanovnike planinskog regiona u sjevernoj prefekturi Akita.

Prema statistikama Ministarstva životne sredine od kraja oktobra, u posljednjih sedam mjeseci najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno u napadima medvjeda širom zemlje, prenosi Al Jazeera.

Angažovanje vojske dolazi u vrijeme kada se o ovim ponekad smrtonosnim susretima sa smeđim medvjedima i azijatskim crnim medvjedima izvještava gotovo svakodnevno, pred sezonu hibernacije, dok medvjedi tragaju za hranom. Medvedi su viđeni u blizini škola, željezničkih stanica, supermarketa i u resortima sa toplim izvorima.

Malo ljudi obučeno za lov

Širenje populacije medvjeda u stambene oblasti događa se u regionu sa brzo starenjem i opadajućom ljudskom populacijom, gdje je malo ljudi obučeno za lov na ove životinje. Vlada je procijenila da ukupna populacija medvjeda premašuje 54.000 jedinki.

Vojnici, međutim, neće pucati na medvjede, nakon što su Ministarstvo odbrane i prefektura Akita u srijedu potpisali sporazum da trupe postavljaju kaveze sa hranom, transportuju lokalne lovce i pomažu u uklanjanju ustrijeljenih medvjeda.

- Svaki dan medvjedi ulaze u stambene oblasti u regionu i njihov uticaj se širi. Rješavanje problema medvjeda je hitna stvar - rekao je novinarima zamjenik šefa kabineta, Fumitoši Sato.

Postavili zamku

Operacija je počela u šumovitom području u gradu Kazuno, gdje je zabilježen veći broj viđenja i povreda od medvjeda. Vojnici sa bijelim šljemovima, noseći pancire i opremljeni sprejevima protiv medvjeda i bacačima mreža, postavili su zamku za medvjede u blizini voćnjaka.

Takahiro Ikeda, vlasnik voćnjaka, rekao je da su medvjedi pojeli više od 200 njegovih jabuka koje su bile spremne za berbu.

- Srce mi je slomljeno - rekao je za televiziju NHK.

Ministar odbrane Šindžiro Koizumi rekao je da je cilj misije suzbijanja medvjeda da pomogne u osiguravanju svakodnevnog života ljudi, ali da je primarna misija pripadnika vojske nacionalna odbrana i da ne mogu pružiti neograničenu podršku za odgovor na medvjede.

Starenje i opadanje stanovništva

U prefekturi Akita, koja ima oko 880.000 stanovnika, medvjedi su napali više od 50 ljudi od maja, ubivši najmanje četiri, prema lokalnim vlastima, a većina napada se dogodila u stambenim područjima.

Starija žena koja je išla u potragu za pečurkama u šumi pronađena je mrtva u očiglednom napadu tokom vikenda u gradu Juzava. Još jedna starija žena u gradu Akita ubijena je nakon što je naišla na medvjeda dok je radila na farmi krajem oktobra. Dostavljač novina napadnut je i povređen u gradu Akita u utorak.

Stručnjaci kažu da je starenje i opadanje stanovništva Japana u ruralnim područjima jedan od razloga za rastući problem. Kažu da medvjedi nisu ugroženi i da ih je potrebno istrijebiti kako bi se populacija držala pod kontrolom.