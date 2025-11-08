Ukrajinci u mraku, državne termoelektrane prestale da rade nakon noćnog udara: "Najveći ruski napad do sada"

Ukrajinska državna energetska kompanija saopštila je da su sve njene termoelektrane van pogona nakon "najvećeg napada Rusije do sada".

'Najveći ruski napad'

Sve termoelektrane (TE) kojima upravlja državna energetska kompanija Centrenergo prestale su sa radom poslije "najvećeg ruskog napada", koji je bio usmeren na sve te objekte, saopštila je kompanija 8. novembra, javlja Kyiv Independent.

Prema navodima kompanije, iste termoelektrane koje su bile obnovljene poslije napada tokom 2024. godine ponovo su pogođene, a više ruskih dronova ih je gađalo "svakog minuta" tokom noći između 7. i 8. novembra.

Ukrajinske snage su oborile 406 od ukupno 458 dronova, uključujući udarne dronove tipa Šahed, koje je Rusija lansirala te noći, saopštila je ukrajinska Vazduhoplovna komanda. Rusija je takođe lansirala 45 krstarećih i balističkih raketa, od kojih je devet oboreno, navodi se u saopštenju.

Sva imovina kompanije

Centrenergo upravlja sa tri termoelektrane, koje su ujedno predstavljale gotovo svu imovinu kompanije: Tripoljskom u Kijevskoj oblasti, Zmijevskom u Harkovskoj oblasti i Vuglegirskom u Donjeckoj oblasti.

Prošlog proljeća, Centrenergo je saopštio da je Zmijevska termoelektrana potpuno uništena. Dana 25. jula 2022. ruske trupe su okupirale Vuglegirsku termoelektranu.

Novi napad uništio je sav obnovljeni kapacitet, ostavljajući elektrane bez mogućnosti proizvodnje električne energije, navela je kompanija.

"Iz sigurnosnih razloga šutjeli smo, ali smo učinili sve što je bilo moguće da Ukrajinci prežive prošlu zimu sa strujom i grijanjem, prevazilazeći paklene izazove kako bi uspješno započeli tekuću grejnu sezonu", navodi se u saopštenju Centrenerga.