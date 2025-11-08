Navodni ulični trkač udario u grupu ljudi u Americi

Četiri osobe su poginule, a 11 je povrijeđeno nakon što je vozač automobila koji je navodno prethodno učestvovao u uličnim trkama izgubio kontrolu nad svojim vozilom i udario u grupu ljudi u Tampi, u saveznoj američkoj državi Florida, u ranim jutarnjim satima, saopćile su vlasti.

Jedna osoba u kritičnom stanju

Policija Tampe saopćila je da se nesreća dogodila u naselju Ibor Siti u Tampi u 00.45 sati po lokalnom vremenu, prenosi NBC News. Vlasti su navele da su tri žrtve preminule na licu mjesta, a četvrta u obližnjoj bolnici. Devetero povrijeđenih zbrinuto je u lokalnim bolnicama, od kojih je jedna osoba u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Dvije osobe sa lakšim povredama odbile su medicinsku pomoć na mjestu događaja, dodala je policija.

- Ono što se dogodilo jutros bila je besmislena tragedija, naša srca su uz najbliže žrtava i sve koji su pogođeni ovim događajem - izjavio je načelnik policije Tampe Li Berkou.

On je istakao da je neodgovorna vožnja dovela nevine živote u opasnost.

Pravda za žrtve

- Policija Tampe i saobraćajna patrola Floride posvećene su tome da obezbijede pravdu za žrtve i njihove porodice - naglasio je Berkou.

Policija je identifikovala vozača kao 22-godišnjeg Silasa Sampsona, koji je zadržan na licu mjesta, saopštile su vlasti. Nije poznato da li je angažovao advokata. Oko 00.40, jedinica policije Tampe pratila je vozilo kojim je Sampson neodgovorno upravljao na auto-putu I-275.

Isto vozilo je ranije primjećeno kako učestvuje u uličnoj trci, dodala je policija. Saobraćajna patrola Floride započela je potjeru i bezuspješno pokušala da ga zaustavi dok je nastavio da se kreće velikom brzinom, saopćila je policija.

Vlasti su navele da su odustale od potjere u jednom trenutku. Sampson je zatim nastavio da vozi velikom brzinom, izgubio kontrolu i udario u poslovni objekat, odakle je proletio u masu ljudi, saopćila je policija.