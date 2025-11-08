Milica Jović, najstarija Srpkinja u dijaspori, u Londonu proslavlja svoj 105. rođendan. Čestitku tim povodom uputili su joj britanski kralj Čarls i kraljica Kamila!

Rodom iz Dalmacije

Baka Milka, kako je zovu Srbi u Zapadnom Londonu, gdje živi već decenijama, rodom je iz Dalmacije.

U Veliku Britaniju došla je davnih 1950-ih sa sinom Draganom, da bi se ponovo susrela sa svojim suprugom, koji je ratne godine proveo u zarobljeništvu u Njemačkoj, kao žandarmerac Kraljevine Jugoslavije.

Život je nije mazio

Baku Milku život nije mazio. Naprotiv. Rat ju je zatekao u Makedoniji, gde je službovao njen suprug. Odatle sa sinom Draganom seli za Srbiju, gdje teško živi i gdje je zatiče vijest da je njen muž zarobljen i odveden u njemački logor.

Poslije rata komunisti joj nisu dali da se priključi suprugu, koji je već emigrirao za Englesku. Dozvolu je dočekala tek početkom 1950-tih, kada iz Jugoslavije odlazi za London.

Naporno radi kao krojačica u jednoj fabrici u Istočnom Londonu, da bi obezbijedila egzistenciju. Sa suprugom, koji je bio pekar po zanimanju, uspijeva i više od toga. Štede svaku funtu, kupuju prvo porodičnu kuću, zatim još jednu, pa još jednu, na kraju i hotel.

Na poslijetku, poslije decenija mukotrpnog života i rada, uspijevaju da iza sebe ostave zaostavštinu od koje sada žive njihovi nasljednici, dva unuka, jedna unuka i četvoro praunučadi.

Kuvaju kiseli kupus

Kada je pitaju za tajnu dugovečnosti, ona im kaže da kisele kupus, kuvaju i jedu tradicionalnu srpsku hranu, što ona svakodnevno u Engleskoj radi već više od 70 godina.

"Baka Milka pravi sva srpska domaća jela, čemu je naučila i svoju snajku Irkinju. I ne samo to, već je suprugu svog sina naučila i srpski jezik, koji i dan danas govori sa svojim unucima. I dalje je vitalna i vedra duhom, a u 90.godini je preskakala kućnu ogradu kada zaboravi ključ", kažu iz njene porodice Jović.

Dodaju da su Baki Milki 105. rođendan čestitali britanski kralj Čarls i kraljica Kamila, navodi Serbiantimes.