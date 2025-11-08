Nova Trampova direktiva: Viza se može odbiti zbog dijabetesa ili gojaznosti

Wheeler upozorava da je „problematično što službenici za vize nemaju medicinsku obuku niti iskustvo da sami procjenjuju buduće rizike“, te da takve procjene mogu biti subjektivne

8.11.2025

Strancima koji traže vize za boravak u Sjedinjenim Američkim Državama može biti odbijen zahtjev ako imaju određena medicinska stanja, poput dijabetesa ili gojaznosti, prema direktivi administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa koju je objavio CBS News.

U telegramu koji je State Department poslao ambasadama i konzulatima navodi se da službenici za vize trebaju proglasiti podnosioce zahtjeva neprikladnim za ulazak u SAD ako postoji mogućnost da bi postali „potencijalni teret za američke resurse“.

Nova pravila znatno proširuju listu medicinskih stanja koja se moraju uzeti u obzir i daju službenicima veće ovlasti da odluke o imigraciji zasnivaju na zdravstvenom stanju kandidata. Direktiva je dio šire politike Trumpove administracije usmjerene na smanjenje imigracije.

Charles Wheeler iz Catholic Legal Immigration Network pojašnjava da se uputstvo „vjerovatno koristi samo u slučajevima kada ljudi žele stalno nastanjenje u SAD“. U telegramu se, između ostalog, navodi: „Morate uzeti u obzir zdravstveno stanje podnosioca zahtjeva. Određena medicinska stanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, karcinome, dijabetes, metaboličke bolesti, neurološke bolesti i mentalne poremećaje, mogu zahtijevati njegu vrijednu stotine hiljada dolara.“

Telegram dodaje i da treba uzeti u obzir gojaznost, jer „sva ova stanja mogu zahtijevati skupu, dugotrajnu njegu“. Službenici moraju procijeniti i, kako se navodi, „ima li podnosilac zahtjeva odgovarajuće finansijske resurse da pokrije troškove takve njege tokom cijelog očekivanog životnog vijeka, bez traženja javne novčane pomoći ili dugotrajne institucionalizacije o trošku države“.

Wheeler upozorava da je „problematično što službenici za vize nemaju medicinsku obuku niti iskustvo da sami procjenjuju buduće rizike“, te da takve procjene mogu biti subjektivne.

U telegramu se traži i da službenici razmotre zdravstveno stanje članova porodice: „Imaju li neki od izdržavanih članova porodice invaliditet, hronične medicinske probleme ili druge posebne potrebe i zahtijevaju li njegu zbog koje podnosilac zahtjeva ne može održavati zaposlenje?“

Imigranti, inače, već prolaze medicinski pregled kod ljekara kojeg odobrava američka ambasada.

