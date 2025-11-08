Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U EMIRATIMA

Ubijeni ruski milioner i njegova supruga: Tijela pronađena raskomadana u kontejnerima

Vlasti u UAE-u i Rusiji brzo su reagovale – uhapšeno je sedam osoba, među kojima su državljani Rusije i Kazahstana

Ubijeni Novak i njegova supruga. Instagram

S. S.

8.11.2025

Ruski kripto milioner Roman Novak i njegova supruga Anna brutalno su ubijeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su namamljeni na lažni poslovni sastanak koji je zapravo bio pokušaj iznude, piše CryptoSlate.

Novak, ranije osuđen zbog višemilionske kripto prevare u Sankt Peterburgu, preselio se u Dubai nakon odsluženja dijela kazne i pokrenuo novu aplikaciju Fintopio, kojom je ponovo privukao brojne investitore. Početkom oktobra supružnici su nestali nakon što su se uputili na sastanak s navodnim investitorima u blizini mjesta Hatta, nedaleko od granice s Omanom.

Istraga je pokazala da su otmičari pokušali prisiliti Novaka da im preda pristup digitalnim novčanicima u kojima se nalazila njegova velika kripto imovina. Kada nisu uspjeli doći do sredstava, par je ubijen, a njihova tijela kasnije su pronađena raskomadana u kontejnerima blizu trgovačkog centra Hatta.

Vlasti u UAE-u i Rusiji brzo su reagovale – uhapšeno je sedam osoba, među kojima su državljani Rusije i Kazahstana, koji se sada suočavaju s optužbama za ubistvo i finansijske zločine.

Tragedija je ponovo skrenula pažnju na opasnosti u svijetu kriptovaluta i sve češće “wrench” napade – fizičke napade radi iznude digitalne imovine. Stručnjaci upozoravaju da javno isticanje bogatstva u kriptovalutama može biti izuzetno rizično, dok vlasti pojačavaju međunarodnu saradnju u borbi protiv kriminala povezanog s digitalnim finansijama.

# SAD
# ROMAN NOVAK
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.