Ubijeni ruski milioner i njegova supruga: Tijela pronađena raskomadana u kontejnerima

Ruski kripto milioner Roman Novak i njegova supruga Anna brutalno su ubijeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su namamljeni na lažni poslovni sastanak koji je zapravo bio pokušaj iznude, piše CryptoSlate.

Novak, ranije osuđen zbog višemilionske kripto prevare u Sankt Peterburgu, preselio se u Dubai nakon odsluženja dijela kazne i pokrenuo novu aplikaciju Fintopio, kojom je ponovo privukao brojne investitore. Početkom oktobra supružnici su nestali nakon što su se uputili na sastanak s navodnim investitorima u blizini mjesta Hatta, nedaleko od granice s Omanom.

Istraga je pokazala da su otmičari pokušali prisiliti Novaka da im preda pristup digitalnim novčanicima u kojima se nalazila njegova velika kripto imovina. Kada nisu uspjeli doći do sredstava, par je ubijen, a njihova tijela kasnije su pronađena raskomadana u kontejnerima blizu trgovačkog centra Hatta.

Vlasti u UAE-u i Rusiji brzo su reagovale – uhapšeno je sedam osoba, među kojima su državljani Rusije i Kazahstana, koji se sada suočavaju s optužbama za ubistvo i finansijske zločine.

Tragedija je ponovo skrenula pažnju na opasnosti u svijetu kriptovaluta i sve češće “wrench” napade – fizičke napade radi iznude digitalne imovine. Stručnjaci upozoravaju da javno isticanje bogatstva u kriptovalutama može biti izuzetno rizično, dok vlasti pojačavaju međunarodnu saradnju u borbi protiv kriminala povezanog s digitalnim finansijama.