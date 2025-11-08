Uhapšeni napadači koji su izboli mladića iz BiH na jugu Njemačke: Riječ je o državljanima Kosova i Švedske

Nakon brutalnog napada nožem na 28-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, kriminalistička policija u Firstenfeldbruku uhapsila je četvoricu osumnjičenih.

Riječ je o trojici državljana Kosova i jednom švedskom državljaninu, starima između 19 i 25 godina. Na zahtjev Javnog tužilaštva Minhena II, okružni sud je naredio da se svima odredi pritvor, dok je peti osumnjičeni, 21-godišnjak, pušten nakon završene policijske procedure.

Napad se dogodio u subotu, 3. novembra, oko 19:50, kada je 28-godišnjak napadnut od strane više osoba i izboden nožem u predjelu leđa. Nakon napada počinioci su pobjegli, a povrijeđeni muškarac je prebačen u bolnicu, gdje je utvrđeno da povrede nisu opasne po život.

Opsežna policijska potraga, u kojoj je korišten i helikopter, ubrzo je dovela do hapšenja osumnjičenih. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, motiv napada je najvjerovatnije lične prirode, budući da su se žrtva i napadači međusobno poznavali.

Policija je naglasila da u nijednom trenutku nije postojala opasnost po javnost, iako se incident dogodio na glavnoj željezničkoj platformi u trenutku kada je bila puna putnika.